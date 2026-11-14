Одна зламана парасоля може врятувати іншу: які деталі залишити для ремонту

Перед повторним використанням важливо оцінити стан деталей і сумісність кріплень

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Зі зламаної парасолі варто зберегти цілі спиці, центральний стрижень, справний рухомий механізм, наконечники, ручку та пластикові з’єднувачі. Навіть із порваним куполом вона може стати джерелом запчастин для іншої парасолі.

Які елементи знадобляться для такого ремонту та на що звернути увагу перед заміною, розповідає "Телеграф". Вибирати запасні деталі потрібно за їхнім станом, розмірами й способом кріплення до конструкції.

Спиці та наконечники для купола

Металеві спиці – одні з найкорисніших деталей для повторного використання. Якщо парасолю вивернуло вітром, частина з них може залишитися неушкодженою. Такі елементи можна зняти для заміни зламаних в іншій парасолі. Важливо, щоб збігалися довжина, форма та кріплення: схожого зовнішнього вигляду для цього недостатньо.

Варто залишити й наконечники спиць – невеликі пластикові або металеві деталі, які утримують тканину купола на кінцях каркаса. Вони часто зберігаються цілими навіть після серйозної поломки парасолі. Такий наконечник стане заміною загубленому або пошкодженому, якщо підходить до відповідної спиці.

Для заміни важливо, щоб деталь підходила до парасолі способом кріплення Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Центральний стрижень і ручка

Металева трубка між ручкою та верхньою частиною парасолі також може знадобитися для ремонту. Центральний стрижень є сенс зберігати, якщо він рівний, без тріщин і пошкоджень від корозії. Погнутий елемент для такої заміни не підходить, навіть коли решта його частин виглядає цілою.

Ручку можна залишити окремо, якщо каркас уже зламаний, а вона не має пошкоджень. Особливо корисними будуть зручні ергономічні ручки з гвинтовим або іншим розбірним з’єднанням зі стрижнем. Перед заміною потрібно зіставити саме спосіб кріплення: від нього залежить, чи вдасться встановити ручку на іншу парасолю.

Цілу ручку з розбірним з’єднанням можна зберегти окремо від пошкодженого каркаса Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Рухомий механізм і пластикові з’єднувачі

Для ремонту можуть знадобитися бігунок, фіксатори та пружинні елементи – частини, завдяки яким парасоля відкривається, закривається й утримується в потрібному положенні. Зберігати варто лише справні елементи механізму. Перед повторним використанням перевіряють, чи немає заїдання та деформованих частин. Самої відсутності видимої поломки тут недостатньо: важливо, як деталь працює.

Не варто оминати й дрібні пластикові фіксатори та з’єднувачі. Вони скріплюють спиці між собою або приєднують їх до центрального механізму, тому поломка навіть одного такого елемента може завадити користуватися парасолею. Для заміни підійдуть деталі без тріщин і втрати міцності. Пошкоджений пластик залишати як запасну частину немає сенсу.

Як повідомляв "Телеграф", у зламаної парасолі можуть залишитися ціла тканина, ручка або неушкоджений каркас.