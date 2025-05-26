Українські переробники відправлятимуть менше молочної продукції до ЄС, але при цьому залишаться беззахисними на власному ринку — Табалов

Для молочної галузі України відновлення квот на імпорт молочної продукції до Євросоюзу буде серйозним випробуванням. Про це заявив гендиректор "Волошкового поля" та голова Євроінтеграційного комітету СМПУ Андрій Табалов , пише Latifundist.com .

У "Волошковому полі" серйозну загрозу від відновлення мит чи квот не відчують, бо наразі не постачають до ЄС настільки великі обсяги.

Водночас Табалов зауважує, що для молочної галузі України це буде серйозне випробування. Головна проблема — навіть не самі мита, а відновлення квот. Йдеться про обмеження на такі товари як згущене молоко, свіжа молочна продукція, сухе молоко та масло.

"Прогноз очевидний: українські молочні переробники постачатимуть менше продукції до ЄС, але при цьому залишаться беззахисними на власному ринку. Адже Україна не вводить жодних обмежень або квот на ввезення молочних товарів з Європи. А це ставить українських виробників у нерівні умови", — сказав він.

За словами Табалова, для українських споживачів, можливо, ситуація, на перший погляд, виглядатиме краще — адже через надлишок продукції ціни на молоко, сири та інші молочні продукти можуть тимчасово знизитись. Але для галузі це буде черговий виклик.

"Особливо прикро, що на нашому ринку вже сьогодні є велика кількість імпортної продукції — наприклад, польських сирів, які виробляються з урахуванням значних дотацій Євросоюзу. Ця продукція легко конкурує з українською не завдяки кращій якості, а через підтримку, якої українські виробники позбавлені. Тому я переконаний — баланс у торгівлі має бути взаємним. І в цій ситуації українська держава має відстоювати інтереси національного виробника", — підсумував Табалов.