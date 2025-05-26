Украинские переработчики будут отправлять меньше молочной продукции в ЕС, но при этом останутся беззащитными на своем рынке — Табалов

Для молочной отрасли Украины возобновление квот на импорт молочной продукции в Евросоюз будет серьезным испытанием. Об этом заявил гендиректор "Волошкового поля" и глава Евроинтеграционного комитета СМПУ Андрей Табалов , пишет Latifundist.com .

В "Волошковом поле" серьезную угрозу от возобновления пошлин или квот не ощутят, потому что пока не поставляют в ЕС настолько большие объемы.

В то же время Табалов отмечает, что для молочной отрасли Украины это будет серьезное испытание. Главная проблема — даже не сами пошлины, а возобновление квот. Речь идет об ограничении таких товаров, как сгущенка, свежая молочная продукция, сухое молоко и масло.

"Прогноз очевиден: украинские молочные переработчики будут поставлять меньше продукции в ЕС, но при этом останутся беззащитными на собственном рынке. Ведь Украина не вводит никаких ограничений или квот на ввоз молочных товаров из Европы. А это ставит украинских производителей в неравные условия", — сказал он.

По словам Табалова, для украинских потребителей, возможно, ситуация, на первый взгляд, будет выглядеть лучше — из-за избытка продукции цены на молоко, сыры и другие молочные продукты могут временно снизиться. Но для отрасли это будет еще один вызов.

"Особенно досадно, что на нашем рынке уже сегодня есть большое количество импортной продукции — например, польских сыров, которые производятся с учетом значительных дотаций Евросоюза. Эта продукция легко конкурирует с украинской не благодаря лучшему качеству, а из-за поддержки, которой украинские производители лишены. Поэтому я убежден — баланс в торговле должен быть взаимным. И в этой ситуации украинское государство должно отстаивать интересы национального производителя", — подытожил Табалов.