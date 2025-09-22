Українських топбанкірів хочуть оголосити у міжнародний розшук: у чому та кого підозрюють

Колишні посадові особи можуть бути причетні до незаконної угоди щодо передачі нерухомості росіянам

Правоохоронці повідомили про підозру двом службовим особам збанкрутілого харківського Мегабанку, причетним до організації оборудки, пов’язаної з незаконним переоформленням права власності на 8 об’єктів нерухомості банку.

Зокрема, джерела в силових структурах повідомили "Телеграфу" про підозри до:

Голови правління поставленого на ліквідацію 22 липня 2022 року АТ "Мегабанк" Пономаренко Олени Анатоліївни, 1978 року народження, яка з лютого 2018 року була заступником голови правління цієї структури, а з 20 травня 2022-го обійняла посаду голови. До того працювала в закритих Даміан-Банку, Інпромбанку, банку "Преміум" і Вектор Банку.

Начальника відділу позовної роботи АТ "Мегабанк", а також довіреній особі бенефіціарів банку та підписанту правочинів від імені ТОВ "Опціон-Трейд" Лактіонової Оксани Володимирівни, 1993 року народження.

Дані НБУ з реєстру керівників банків щодо Пономаренко Олени Анатоліївни

Як стало відомо "Телеграфу", обидві означені особи перебувають за кордоном, тому нині не можуть бути затримати нашими правоохоронними органами. Та силовики готують подання в міжнародний розшук і екстрадицію банкірок.

Розслідування щодо дій працівників Мегабанку розпочалося чи не одразу після запуску ліквідації Фондом гарантування вкладів фізосіб, коли ФГВФО виявив факти виведення майна. 31 березня 2023 року за клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора накладено арешт на нерухомість збанкрутілого харківського банку, яким заволоділи підсанкційні компанії, афілійовані з громадянами РФ. Вартість арештованої нерухомості перевищила 360 млн грн.

"Під час військових дій на Харківщині громадяни спробували переоформити та перереєструвати право власності банку на нерухомість. При цьому новими господарями стали іноземні компанії, фактичними бенефіціарними власниками яких є громадяни держави-агресора. Ці компанії-нерезиденти перебувають під санкціями Ради національної безпеки і оборони України. Незаконну оборудку виявлено у межах досудового розслідування щодо нецільового використання та заволодіння коштами, виділеними іноземними партнерами цьому комерційному банку під гарантії уряду", — йшлося в інформації Офісу генпрокурора.

"Телеграф" довідався, що торік силові структури повідомляли про підозри й іншим працівникам Мегабанку й затримували деяких. Слідство триває.