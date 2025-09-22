Украинских топ-банкиров хотят объявить в международный розыск: в чем и кого подозревают

Бывшие должностные лица могут быть причастны к незаконной сделке по передаче недвижимости россиянам

Правоохранители сообщили о подозрении двум должностным лицам обанкротившегося харьковского Мегабанка, причастным к организации сделки, связанной с незаконным переоформлением права собственности на 8 объектов недвижимости банка.

В частности, источники в силовых структурах сообщили "Телеграфу" о подозрениях в отношении:

Председателя правления поставленного на ликвидацию 22 июля 2022 года АО "Мегабанк" Пономаренко Елены Анатольевны, 1978 года рождения, которая с февраля 2018 года была заместителем председателя правления этой структуры, а с 20 мая 2022 года заняла должность председателя. До этого работала в закрытых Дамиан-Банке, Инпромбанке, банке "Премиум" и Вектор Банке.

Начальника отдела исковой работы АО "Мегабанк", а также доверенного лица бенефициаров банка и подписанта сделок от имени ООО "Опцион-Трейд" Лактионовой Оксаны Владимировны, 1993 года рождения.

Данные НБУ из реестра руководителей банков относительно Пономаренко Елены Анатольевны

Как стало известно "Телеграфу", оба указанных лица находятся за границей, поэтому сейчас не могут быть задержаны нашими правоохранительными органами. Но силовики готовят представление в международный розыск и экстрадицию банкирок.

Расследование относительно действий работников Мегабанка началось едва ли не сразу после запуска ликвидации Фондом гарантирования вкладов физлиц, когда ФГВФО выявил факты вывода имущества. 31 марта 2023 года по ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора наложен арест на недвижимость обанкротившегося харьковского банка, которым завладели подсанкционные компании, аффилированные с гражданами РФ. Стоимость арестованной недвижимости превысила 360 млн грн.

"Во время военных действий на Харьковщине граждане попытались переоформить и перерегистрировать право собственности банка на недвижимость. При этом новыми хозяевами стали иностранные компании, фактическими бенефициарными владельцами которых являются граждане государства-агрессора. Эти компании-нерезиденты находятся под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины. Незаконная сделка выявлена в рамках досудебного расследования относительно нецелевого использования и завладения средствами, выделенными иностранными партнерами этому коммерческому банку под гарантии правительства", — говорилось в информации Офиса генпрокурора.

"Телеграф" узнал, что в прошлом году силовые структуры сообщали о подозрениях и другим работникам Мегабанка и задерживали некоторых. Следствие продолжается.