Розлили отруту в одному з районів Києва: городян попереджають про можливих догхантерів

Жителів та гостей столиці просять уважно поставитися до цієї інформації

В Оболонському районі столиці, за припущеннями собаководів, можуть орудувати догхантери – люди, які цілеспрямовано займаються отруєнням тварин. Тут могли розлити невідому отруту, жертвами якої вже стало кілька собак.

Про можливих догхантерів розповіла на своїй сторінці у Фейсбук киянка Ельвіра Артамонова. Вона попередила всіх власників собак про потенційну небезпеку.

За словами автора поста, її собака став жертвою догхантерів, які розлили невідому отруту на проспекті Володимира Івасюка, що в Оболонському районі Києва. Дівчина припустила, що невідомі спеціально розпорошили отруйну рідину на дерева.

"Собакам достатньо понюхати отруту (мої здогади, що це дерева). Клініка в сусідньому дворі ломиться від отруєних домашніх улюбленців", — написала Ельвіра в соцмережі.

Як виявилося, собака дівчини отримав гостре отруєння після прогулянки на Оболоні. У тварини спостерігалися судоми, параліч задніх кінцівок, кров у калі, підвищені печінкові показники у крові. Згодом у вихованця дівчини діагностували токсичний гепатит та холецистит.

Крім цього, Ельвіра розповіла, що їй стали відомі факти отруєння ще кількох домашніх собак у цьому ж районі.

"…На прогулянці ми зустріли нашу знайому коргі та, попередивши власника про отруєння Каруші, почули "Ми це пережили 14 лютого". Повністю ідентичні симптоми. Повністю ідентичні симптоми. Київ! Оболонь! Пр-т. Івасюка!!!!Не мовчіть!", — закликала дівчина.

Слід розуміти, що догхантери — це радикально налаштована група людей, яка займається відстрілом чи отруєнням бездоглядних собак у населених пунктах. На їхню думку, мисливець на собак — це людина, яка дотримується поглядів про пріоритетне право людини проживати в безпечному для нього довкіллі.

Важливо: жорстоке поводження з тваринами — це кримінальне діяння, яке карається обмеженням волі на строк від одного до трьох років або позбавленням волі на строк від двох до трьох років.

Догхантери можуть орудувати на проспекті Івасюка

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Солом’янському парку Києва люди виявили великий шматок свіжого м’яса, до якого невідомі встромили шпильки з кольоровими головками. Місцеві жителі припустили, що це може бути справою рук догхантерів, які таким страшним способом вирішили позбавитися бездомних тварин.