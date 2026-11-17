Місцеві згадують танці в клубі й весілля, а тепер готують запаси для військових

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У селі Шкурат на Волині залишилося 15 жилих хат. Рейсовий автобус сюди не ходить, хліб привозять двічі на тиждень. Мешканці тримають господарство, обробляють городи й жартують, що тут фактично одна родина: пів села – Вовчики.

Як живуть у Шкураті, показало "Суспільне Луцьк". На літо людей більшає: містяни приїздять порати городи, а восени знову їдуть.

Мімцева Тетяна Шкоропад показала кореспондентам льох із закрутками для родини та військових: сало, компоти, соки, овочі. Вдома тримають корову, свиней, коня, курей і качок. Газу немає – опалення пічне, тож на плиті жінка і їжу готує, і гарбузове насіння досушує.

"Отака вона сільська праця. Хочеш жити – треба працювати", – каже жителька Шкурата Тетяна Шкоропад.

Дмитро Вовчик, якому в неділю перед зніманням виповнилося 80 років, пам’ятає зовсім інше село: багато молоді, танці й повний клуб на кіносеансах. Квиток коштував 20 копійок. Кому бракувало грошей, ставав під вікном, сподіваючись звідти подивитися фільм.

Тетяна Шкоропад

Із дружиною вони одружилися 1970 року. Вона згадує, як він бігав за нею селом, а вона втікала додому. На весілля закололи кабана: різноманітних салатів, як нині, не було, зате м’яса вистачало.

"Здоров’я. Нема здоров’я – нема нічого", – відповідає Дмитро Вовчик на запитання про найцінніше в житті.

Село Шкурат на карті

Раніше "Телеграф" розповідав, як виживає село в Україні, де залишилося лише 80 мешканців.