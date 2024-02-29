Разлили яд в одном из районов Киева: горожан предупреждают о возможных догхантерах

Жителей и гостей столицы просят внимательно отнестись к данной информации

В Оболонском районе столицы, по предположениям собаководов, могут орудовать догхантеры — люди, которые целенаправленно занимаются отравлением животных. Здесь могли разлить неизвестный яд, жертвами которого уже стало несколько собак.

О возможных догхантерах рассказала на своей странице в Фейсбук киевлянка Эльвира Артамонова. Она предупредила всех владельцев собак о потенциальной опасности.

По словам автора поста, ее собака стала жертвой догхантеров, которые разлили неизвестный яд по проспекту Владимира Ивасюка, что в Оболонском районе Киева. Девушка предположила, что неизвестные специально распылили ядовитую жидкость на деревья.

"Собакам достаточно понюхать яд (мои догадки, что это деревья). Клиника в соседнем дворе ломится от отравленных домашних любимцев", — написала Эльвира в соцсети.

Как оказалось, собака девушки получила острое отравление после прогулки на Оболони. У животного наблюдались судороги, паралич задних конечностей, кровь в кале, повышенные печеночные показатели в крови. В последствии у питомца диагностировали токсический гепатит и холецистит.

Кроме этого, Эльвира сообщила о том, что ей стали известны факты отравления домашних собак в этом же районе.

"На прогулке мы встретили нашу знакомую корги и, предупредив владельца об отравлении Кары (кличка пострадавшей собаки — прим.ред.), услышали: "Мы это пережили 14 февраля". Полностью идентичные симптомы. Киев! Оболонь! Пр-т. В.Ивасюка!!!! Не молчите!", — призвала девушка.

Следует понимать, что догхантеры — это радикально настроенная группа людей, которая занимается отстрелом или отравлением безнадзорных собак в населённых пунктах. По их мнению, охотник на собак — это человек, придерживающийся взглядов о приоритетном праве человека проживать в безопасной для него окружающей среде.

Важно: жестокое обращение с животными — это уголовно наказуемое деяние, которое наказывается ограничением свободы на срок от одного до трех лет или лишением свободы на срок от двух до трех лет.

Догхантеры могут орудовать на проспекте Ивасюка

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Соломенском парке Киева люди обнаружили большой кусок свежего мяса в который неизвестные воткнули шпильки с цветными головками. Местные жители предположили, что это может быть делом рук догхантеров, которые таким страшным способом решили избавиться от бездомных животных.