Разлили яд в одном из районов Киева: горожан предупреждают о возможных догхантерах
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Жителей и гостей столицы просят внимательно отнестись к данной информации
В Оболонском районе столицы, по предположениям собаководов, могут орудовать догхантеры — люди, которые целенаправленно занимаются отравлением животных. Здесь могли разлить неизвестный яд, жертвами которого уже стало несколько собак.
О возможных догхантерах рассказала на своей странице в Фейсбук киевлянка Эльвира Артамонова. Она предупредила всех владельцев собак о потенциальной опасности.
По словам автора поста, ее собака стала жертвой догхантеров, которые разлили неизвестный яд по проспекту Владимира Ивасюка, что в Оболонском районе Киева. Девушка предположила, что неизвестные специально распылили ядовитую жидкость на деревья.
"Собакам достаточно понюхать яд (мои догадки, что это деревья). Клиника в соседнем дворе ломится от отравленных домашних любимцев", — написала Эльвира в соцсети.
Как оказалось, собака девушки получила острое отравление после прогулки на Оболони. У животного наблюдались судороги, паралич задних конечностей, кровь в кале, повышенные печеночные показатели в крови. В последствии у питомца диагностировали токсический гепатит и холецистит.
Кроме этого, Эльвира сообщила о том, что ей стали известны факты отравления домашних собак в этом же районе.
"На прогулке мы встретили нашу знакомую корги и, предупредив владельца об отравлении Кары (кличка пострадавшей собаки — прим.ред.), услышали: "Мы это пережили 14 февраля". Полностью идентичные симптомы. Киев! Оболонь! Пр-т. В.Ивасюка!!!! Не молчите!", — призвала девушка.
Следует понимать, что догхантеры — это радикально настроенная группа людей, которая занимается отстрелом или отравлением безнадзорных собак в населённых пунктах. По их мнению, охотник на собак — это человек, придерживающийся взглядов о приоритетном праве человека проживать в безопасной для него окружающей среде.
Важно: жестокое обращение с животными — это уголовно наказуемое деяние, которое наказывается ограничением свободы на срок от одного до трех лет или лишением свободы на срок от двух до трех лет.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Соломенском парке Киева люди обнаружили большой кусок свежего мяса в который неизвестные воткнули шпильки с цветными головками. Местные жители предположили, что это может быть делом рук догхантеров, которые таким страшным способом решили избавиться от бездомных животных.