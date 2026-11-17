На витрати впливають температура в кімнатах і втрати тепла

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Витрати на опалення можна зменшити, якщо правильно налаштувати систему обігріву та не витрачати енергію даремно. Зокрема, постійно тримати батареї увімкненими на мінімумі не завжди вигідно.

Як пише OkDiario, фахівці з енергоефективності пояснили, чому на ніч або під час відсутності вдома опалення часто краще вимикати. Такий підхід допомагає скоротити витрати на газ і не обігрівати порожні кімнати.

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Поки опалення працює, воно постійно компенсує тепло, яке виходить із будинку через вікна, стіни, дах і двері. Тому навіть на мінімальних налаштуваннях система витрачає енергію, хоча вдома може нікого не бути.

Фахівці радять підтримувати в оселі температуру 20–21 градус, коли вдома є люди. Уночі її можна знижувати до 15–17 градусів. Такі рекомендації наводить Інститут диверсифікації та заощадження енергії Іспанії (IDAE).

Поки опалення працює, воно постійно компенсує втрати тепла через конструкції будинку Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Варто враховувати й те, що кожен додатковий градус збільшує витрати на опалення. За оцінкою IDAE, підвищення температури на один градус може збільшити енергоспоживання приблизно на 7%. Тому встановлювати на термостаті 25 градусів немає сенсу: кімната не нагріється швидше, а система просто довше працюватиме.

Щоб не витрачати енергію даремно, можна запрограмувати опалення відповідно до свого розкладу. Наприклад, налаштувати його так, щоб оселя прогрівалася перед поверненням додому. Час для цього залежить від утеплення: будинок зі старими вікнами та значними втратами тепла нагріватиметься довше.

Також варто подбати про збереження тепла. Для цього можна встановити ущільнювачі на вікна й двері, а на ніч закривати штори або ролети. Це допоможе зменшити втрати тепла та не змушувати опалення працювати довше.

Як повідомляв "Телеграф", зниження температури в оселі на 1 °C може скоротити споживання газу на 5–7%.