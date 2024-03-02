Інструкції отримували в месенжер: мешканець Київщини у складі групи намагався втекти до Молдови

Справа щодо втікачів-невдах направлена до суду

Українські прикордонники затримали групу із семи чоловіків, які під покровом ночі хотіли перетнути кордон України та незаконно потрапити на територію Молдови. Як виявилося, порушники придбали в інтернеті спеціальні інструкції, дотримуючись яких вони сподівалися втекти з країни.

Щодо затриманих було складено адмінпротоколи, а справу направлено до суду. Детальніше про втікачів-невдах розповіли у прес-службі ДПСУ

Відомо, що семеро чоловіків різного віку були затримані прикордонниками неподалік державного кордону з придністровським регіоном Молдови.

Правоохоронці отримали інформацію про те, що на ділянці відділу "Ямпіль" можливо буде зроблено спробу незаконного перетину кордону. Прикордонники були напоготові і на світанку справді побачили групу чоловіків, які мали намір потрапити до Молдови.

Порушників оперативно затримали. Як виявилося, мешканці Київської, Харківської та Дніпропетровської областей придбали в інтернеті спеціальні інструкції, які мали допомогти їм непомітно перетнути кордон та не потрапити до рук прикордонників. Кожен із чоловіків заплатив шахраям від 6 до 11 тисяч доларів США.

Дії втікачів дистанційно координували "куратори", а інструкції про напрямок руху їм надсилали в месенджер однієї з соцмереж.

За спробу незаконного перетину кордону України на порушників було складено адмінпротоколи. Справи направлені до суду.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що прикордонники затримали чотирьох чоловіків, які намагалися незаконно припинити кордон України. Вони вигадали незвичайний спосіб сховатися від тепловізора, обмотавшись золотистими ковдрами.