"Золоті ухилянти": таких оригінальних порушників кордону в Україні ще не бачили (фото)

Ідея була перспективною в теорії, але на практиці виявилася марною

На Одещині прикордонники затримали чотирьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон України. Вони вигадали незвичайний спосіб сховатися від тепловізора, обмотавшись золотистими ізотермічними ковдрами.

Але ця хитрість не спрацювала і всі були затримані, про що повідомила Державна прикордонна служба України (ДПСУ). За подорож у "золоті" кожен з ухилянтів непогано заплатив, від 3 до 8 тисяч доларів.

"Блискучий план" ухилянтів провалився. Вони сподівалися перетнути кордон України непоміченими. Для цього вони використовували ізотермічні ковдри золотистого кольору. Їх на тілі зафіксували за допомогою скотчу. Ухилянти вважали, що це захистить від тепловізора.

Прикордонники помітили чоловіків та зупинили їх. "Золоті ухилянти" розповіли, що знайшли у месенджерах інформацію про альтернативний шлях до сусідньої країни. Прикордонники склали на них адміністративні протоколи.

Золотисті термоковдри не врятували від прикордонників

Раніше "Телеграф" інформував про ухилянта, який намагався втекти до Молдови. Однак на заваді йому стали вовки. Чоловік їх побачив і злякався. Він попросив допомоги у прикордонників і в усьому зізнався.

При цьому прикордонники раніше попереджали, що спроби незаконно перетнути кордон небезпечні для здоров’я. На Одещині було зафіксовано зграї вовків.