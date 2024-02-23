Вовки не дали ухилянту бігти з України до Молдови: деталі курйозу

Нездійснений втікач сам здався прикордонникам

На Одещині відбувся незвичайний курйоз. Чоловік, який хотів нелегально виїхати з України, звернувся до прикордонників по допомогу, щоб ті врятували його від хижаків.

Про це розповіли Держприкордонслужбі України. Попри те, що втікач сам у всьому зізнався, йому все одно загрожує покарання.

Вранці на гарячу лінію служби "Довіра" Держприкордонслужби України надійшло повідомлення із проханням про допомогу. Чоловік повідомив, що хотів незаконно перетнути кордон України з Молдовою, але натрапив на вовків. Він заліз на дерево і зміг зв’язатися з прикордонниками, щоб ті його врятували.

Співробітники Держприкордонслужби України зі службовим собакою вирушили на пошуки втікача. Його знайшли неподалік залізничної станції Абамеліково Одеської області завдяки координатам, які він сам скинув.

Попри те, що чоловік сам зізнався, що хотів втекти з країни й, так би мовити, здався прикордонникам, йому все одно доведеться нести адміністративну відповідальність.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що прикордонники затримали таксиста, який хотів відвезти пасажирів до Румунії. Співробітники Держприкордонслужби вже вирахували замовника.