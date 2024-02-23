Нічого святого: клірик УПЦ МЦ використав дитину та катафалк, щоб вивезти ухилянта

Дитину заховали у катафалку, під відрами та ковдрою

Священник Української православної церкви (УПЦ, також неофіційно вживається термін УПЦ Московського патріархату — прим. ред) намагався вивезти у Молдову ухилянта: для цього використав катафалк та 10-річного сина односельця. На кордоні священнослужителя затримали українські прикордонники, для яких подібні випадки не поодинокі.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ на своїй сторінці у Facebook. Батюшку затримали на транзитній ділянці автодороги "Одеса-Рені".

"Прикордонники Білгород-Дністровського загону зупинили катафалк під керуванням 45-річного священнослужителя УПЦ. Клірик підвозив жителя Луганщини призовного віку. Перевізник мав намір висадити пасажира, щоб той нелегально потрапив у Молдову. А щоб кількість осіб у транспортному засобі збігалася (на зворотному шляху — прим. ред.), водій заховав у катафалку – під відрами, шинами та ковдрою — 10-річного хлопчика, сина односельця", — зазначається у повідомленні.

Священник використав дитину, щоб перетнути кордон

Прикордонники викрили наміри церковника, а дитину повернули батькам. Стосовно клірика УПЦ МП направлено повідомлення до поліції про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".

На пасажира, який хотів незаконно потрапити до Молдови теж склали протокол: адміністративне правопорушення за ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Справу скеровано до суду.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон на Харківщині. Його затримали за допомогою дрона.