Инструкции получали в мессенжер: житель Киевщины в составе группы пытался сбежать в Молдову
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Дело в отношении беглецов-неудачников направлено в суд
Украинские пограничники задержали группу из семи мужчин, которые под покровом ночи хотели пересечь границу Украины и незаконно попасть на территорию Молдовы. Как оказалось, нарушители приобрели в интернете специальные инструкции, следуя которым они надеялись сбежать из страны.
В отношении задержанных были составлены админпротоколы, а дело направлено в суд. Подробнее о беглецах-неудачниках рассказали в пресс-сслужбе ГПСУ
Известно, что семеро мужчин разного возраста были задержаны пограничниками неподалеку от государственной границы с приднестровским регионом Молдовы.
Стражи границы получили информацию о том, что на участке отдела "Ямполь" возможно будет предпринята попытка незаконного пересечения границы. Пограничники были наготове и на рассвете действительно увидели группу мужчин, которые намеревались попасть в Молдову.
Нарушителей оперативно задержали. Как оказалось, жители Киевской, Харьковской и Днепропетровской областей приобрели в интернете специальные инструкции, которые должны были помочь им незаметно пересечь границу и не попасть в руки пограничников. Каждый из мужчин заплатил мошенникам от 6 до 11 тысяч долларов США.
Действия беглецов дистанционно координировали "кураторы", а инструкции о направлении движения им присылали в мессенджер одной из соцсетей.
За попытку незаконного пересечения границы Украины на нарушителей были составлены админпротоколы. Дела направлены в суд.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что пограничники задержали четырех мужчин, которые пытались незаконно пресечь границу Украины. Они придумали необычный способ спрятаться от тепловизора, обмотавшись золотистыми изотермическими одеялами.