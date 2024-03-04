Найдивніші квартири для оренди у Києві: душ біля вхідних дверей, ліжко-шуба та килими

Чим дивують гостей столиці місцеві рієлтори

Винайняти помешкання у Києві за помірну ціну та з вигідним розташуванням — нелегка справа. Сайти з оголошеннями майорять оригінальними дизайнерськими рішеннями у вигляді килимів, "пшонка-стайлу", шкіри тварин на ліжках, а власникам обмеженого бюджету пропонують орендувати квартиру з постером з каналами Венеції та ванною-гондолою прямо на кухні. При цьому, хазяї мають багато вимог до квартирантів: з пересторогою ставляться до домашніх тваринок, дітей та навіть сімейних пар.

"Телеграф" зібрав найдивніші варіанти для оренди у Києві, які зараз пропонують гостям міста.

Королівство килимів для порядної жінки

За квартиру з килимами на Оболоні порядній жінці треба буде заплатити 5 тисяч гривень

В Оболонському районі столиці здають однокімнатну квартиру площею 34 квадратних метри на першому поверсі, переповнену килимами у стилі СРСР. Ми нарахували щонайменше п'ять: на ліжку, підлозі у спальні, на двох кріслах та на кухні. У килимовому королівстві не обійшлося без традиційного серванта з кришталевим сервізом. Попри усі ці дизайнерські ходи, винайняти квартиру може не кожен, у власників є строгі вимоги: ідеальною кандидатурою має бути "одна порядна працююча жінка".

Вартість цього скарбу становить 5000 грн та окремо оплата за комунальні, а також є застава та комісія рієлтору 50%, а подивитися більше світлин можна на сайті rieltor.ua.

Килимів багато не буває

Атмосфера сонячної Венеції

На вулиці Кирилівській у районі станції метро "Тараса Шевченка" за 6 800 гривень можна орендувати однокімнатну квартиру в хрущовці з цікавими дизайнерськими рішеннями у ремонті та плануванні інтер'єрів. По-перше, на кухні, крім плити, також розташована чавунна ванна, просто поруч з кухонною мийкою. Дуже зручно, що ванна стоїть навпроти столу — в разі чого можна перехопити трохи котлет. По-друге, над розкладним диваном у спальні (це єдине ліжко) висить плакат з краєвидами Венеції. Власне сам холодильник розташований біля вхідних дверей, а на ньому висять ікони.

Зняти таку квартиру може не кожен — сюди не пустять людей з домашніми улюбленцями, але парам з дітьми, іноземцям та студентам пощастило більше, і їм винайняти цю оселю дозволять. Окрім цього, варто також буде залишити 3500 грн комісії, а також дати депозит власникові у вигляді місячної вартості оренди.

Коли ванна на кухні - це єдина гондола, яку можеш собі дозволити

Душ біля ліжка

На майданчику Olx виставили оголошення про здачу в оренду одного крихітного приміщення, де дуже тісно поєднані душ, ліжко та кухня. Власне, душ відгороджений від ліжка лише шторкою та столом. Що підозріло, на світлинах не видно туалету, варто лише здогадуватися, де він може бути. Ціна такого варіанту становить 4500 грн, він розташований за дві зупинки від метро Житомирської.

Ліворуч від лішка душ, навпроти - кухонна плита та мийка

Туалет за шторкою на "Славутичі"

У таунхаусі приватного сектору біля метро "Славутич" здається "смарт-квартира" за 7000 грн, де до приватного подвір'я на природі додається бонус у вигляді пляжу у пішій доступності. Проте приміщення досить компактне — тут тісняться ліжко, душ, кухня, туалет, робочий стіл, шафа, пралка, холодильник та навіть крісло. Туалет відгороджений лише шторкою.

За ці нормальні для лівого берега кошти проживати у "смарт-квартирі" зможе лише одна людина. Окрім цього варто сплатити заставу та комісію рієлтору 50% під час укладання договору.

Туалет від кухні відділяє лише шторка, шо робить цю квартиру сповненою сюрпризів

Квартира Мавки

Оригінальні дизайнерські рішення були застосовані під час ремонту квартири на Печерську, гостям столиці пропонують орендувати зелену квартиру-студію площею 23 кв. метрів на бульварі Лесі Українки. Власник вказує, що це восьмий поверх з дев'яти, у помешканні є лоджія, кабінет та великий телевізор. Коштуватиме оренда 14 тисяч гривень, додатково оплачуються комунальні та комісія 50%. У оголошенні вказано, що це "євроремонт", проте ми пропонуємо зробити висновки щодо стилю самостійно:

Атмосфера у цій квартирі казкова

Обої та туалет також зелені

Квартира для фільму про клаустрофобію

У Шевченківському районі столиці на вулиці Руданського можна винайняти дуже компактну квартиру площею 14 квадратних метрів, яка з усіма меблями радше нагадує коридор та може викликати клаустрофобію. Квартира-студія обійдеться в 7 200 грн, додатково сплачуються 3600 грн комісії та 7200 грн страхового платежу (повертається при виїзді). Студія розрахована на перебування до 2-х осіб.

Все це - спальня

Це також спальня

Палац на мінімалках

Якщо ви почуваєте себе принцесою, але можете дозволити оренду лише однокімнатної квартири — це не привід відмовлятися від розкоші в інтер'єрі, колон та золота. Приміром, на вулиці Щусєва на Дорогожичах здають в оренду однокімнатну квартитиру-студію, де в інтер'єрі цікаво поєднуються відсутність стіни з кухнею, ліпнина, гобелени із золотими візерунками та масивна кришталева люстра. Місяць проживання у такому міні-палаці коштуватиме 14 тисяч гривень плюс комунальні. Квартира розташована за дві хвилини від метро, з мальовничим парком через дорогу, та ще одним неподалік.

Здається, тут не вистачає ще трохи золота

Ліжко рощташоване на постаменті

Ліжко-шуба за 76 тисяч гривень

Дивні квартири не обов'язково мають бути дешевими. Приміром, у престижному ЖК Новопечерські Липки можна винайняти помешкання за дві тисячі доларів (в районі 76 тисяч гривень), де на ліжку так званої master bedroom буде лежати покривало-шуба. Сподіваємося, що це все ж штучне хутро і жодна тваринка не постраждала. В описі також зазначено, що це комфортний для життя житловий комплекс з цілодобовою охороною, відеоспостереженням та підземним паркінгом.

На Новопечерських Липках здають ліжко з моторошним покривалом-шубою

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві здають в оренду пентхаус із баром та власним кінотеатром за захмарною ціною. Загальна площа квартири становить 350 квадратних метрів, а ремонт тут виконаний у світлих тонах. У пентхаусі є бар з підсвічуванням, власний кінотеатр з комфортабельними сидіннями на п’ять місць, санвузол з джакузі та простора тераса.