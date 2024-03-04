Самые удивительные квартиры для аренды в Киеве: душ у входной двери, кровать-шуба и ковры
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Чем удивляют гостей столицы местные риелторы
Снять квартиру в Киеве по умеренной цене и с выгодным расположением — нелегкое дело. Сайты с объявлениями пестрят оригинальными дизайнерскими решениями в виде ковров, "пшонка-стайла", кожи животных на кроватях, а владельцам ограниченного бюджета предлагают арендовать квартиру с постером с каналами Венеции и ванной-гондолой прямо на кухне. При этом, хозяева имеют много требований к квартирантам: с предосторожностью относятся к домашним животным, детям и даже семейным парам.
Телеграф собрал самые удивительные варианты для аренды в Киеве, которые сейчас предлагают гостям города.
Королевство ковров для порядочной женщины
В Оболонском районе столицы сдают однокомнатную квартиру площадью 34 квадратных метра на первом этаже, переполненную коврами в стиле СССР. Мы насчитали минимум пять: на кровати, полу в спальне, на двух креслах и на кухне. В ковровом королевстве не обошлось без традиционного серванта с хрустальным сервизом. Несмотря на все эти дизайнерские ходы, снять квартиру может не каждый, у владельцев есть строгие требования: идеальной кандидатурой должна быть "одна порядочная работающая женщина".
Стоимость этого клада составляет 5000 грн и отдельно оплата за коммунальные, а также есть залог и комиссия риелтору 50%, а посмотреть больше фотографий можно на сайте rieltor.ua.
Атмосфера солнечной Венеции
На улице Кирилловской в районе станции метро "Тараса Шевченко" за 6 800 гривен можно арендовать однокомнатную квартиру в хрущевке с интересными дизайнерскими решениями по ремонту и планировке интерьеров. Во-первых, на кухне кроме плиты также расположена чугунная ванна, просто рядом с кухонной мойкой. Очень удобно, что ванна стоит напротив стола – в случае чего можно перехватить немного котлет. Во-вторых, над раскладным диваном в спальне (эта единственная кровать) висит плакат с видами Венеции. Собственно сам холодильник расположен у входной двери, а на нем висят иконы.
Снять такую квартиру может не каждый — сюда не пустят людей с домашними любимцами, но парам с детьми, иностранцам и студентам повезло больше, и им снять этот дом позволят. Кроме этого, стоит также оставить 3500 грн комиссии, а также дать депозит владельцу в виде месячной стоимости аренды.
Душ возле кровати
На площадке Olx выставили объявление о сдаче в аренду одного крошечного помещения, где очень тесно совмещены душ, кровать и кухня. Собственно, душ отгорожен от кровати только шторкой и столом. Что подозрительно, на фото не видно туалета, стоит лишь догадываться, где он может быть. Цена такого варианта составляет 4500 грн, он расположен в двух остановках от метро Житомирской.
Туалет за шторкой на "Славутиче"
В таунхаусе частного сектора возле метро "Славутич" сдается "смарт-квартира" за 7000 грн, где к частному двору на природе добавляется бонус в виде пляжа в пешей доступности. Однако помещение достаточно компактное – здесь теснятся кровать, душ, кухня, туалет, рабочий стол, шкаф, стиралка, холодильник и даже кресло. Туалет отгорожен только шторкой.
За эти нормальные для левого берега средства проживать в "смарт-квартире" сможет только один человек. Кроме этого следует оплатить залог и комиссию риелтору 50% при заключении договора.
Квартира Мавки
Оригинальные дизайнерские решения были применены при ремонте квартиры на Печерске, гостям столицы предлагают арендовать зеленую квартиру-студию площадью 23 кв. метров на бульваре Леси Украинки. Владелец указывает, что это восьмой этаж из девяти, в доме есть лоджия, кабинет и большой телевизор. Стоимость аренды составляет 14 тысяч гривен, дополнительно оплачиваются коммунальные и комиссия 50%. В объявлении указано, что это "евроремонт", однако мы предлагаем сделать выводы о стиле самостоятельно:
Квартира для фильма о клаустрофобии
В Шевченковском районе столицы на улице Руданского можно снять очень компактную квартиру площадью 14 квадратных метров, которая со всей мебелью скорее напоминает коридор и может вызвать клаустрофобию. Квартира-студия обойдется в 7200 грн, дополнительно оплачиваются 3600 грн комиссии и 7200 грн страхового платежа (возвращается при выезде). Студия рассчитана на пребывание до 2-х человек.
Дворец на минималках
Если вы чувствуете себя принцессой, но можете разрешить аренду только однокомнатной квартиры – это не повод отказываться от роскоши в интерьере, колоннах и золоте. К примеру, на улице Щусева на Дорогожичах сдают в аренду однокомнатную квартиру-студию, где в интерьере интересно сочетаются отсутствие стены с кухней, лепнина, гобелены с золотыми узорами и массивная хрустальная люстра. Месяц проживания в таком мини-дворце обойдется в 14 тысяч гривен плюс коммунальные. Квартира расположена в двух минутах от метро, с живописным парком через дорогу, и еще одним неподалеку.
Кровать-шуба за 76 тысяч гривен
Удивительные квартиры необязательно должны быть дешевыми. К примеру, в престижном ЖК Новопечерские Липки можно снять квартиру за две тысячи долларов (в районе 76 тысяч гривен), где на кровати так называемой master bedroom будет лежать покрывало-шуба. Надеемся, что это все же искусственный мех и ни одно животное не пострадало. В описании также отмечено, что это комфортный для жизни жилой комплекс с круглосуточной охраной, видеонаблюдением и подземным паркингом.
Ранее Телеграф рассказывал, что в Киеве сдают в аренду пентхаус с баром и собственным кинотеатром по заоблачной цене. Общая площадь квартиры составляет 350 квадратных метров, а ремонт выполнен в светлых тонах. В пентхаусе есть бар с подсветкой, собственный кинотеатр с комфортабельными сиденьями на пять мест, санузел с джакузи и просторная терраса.