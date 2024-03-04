Самые удивительные квартиры для аренды в Киеве: душ у входной двери, кровать-шуба и ковры

Чем удивляют гостей столицы местные риелторы

Снять квартиру в Киеве по умеренной цене и с выгодным расположением — нелегкое дело. Сайты с объявлениями пестрят оригинальными дизайнерскими решениями в виде ковров, "пшонка-стайла", кожи животных на кроватях, а владельцам ограниченного бюджета предлагают арендовать квартиру с постером с каналами Венеции и ванной-гондолой прямо на кухне. При этом, хозяева имеют много требований к квартирантам: с предосторожностью относятся к домашним животным, детям и даже семейным парам.

Телеграф собрал самые удивительные варианты для аренды в Киеве, которые сейчас предлагают гостям города.

Королевство ковров для порядочной женщины

За квартиру с коврами на Оболони порядочной женщине нужно будет заплатить 5 тысяч гривен

В Оболонском районе столицы сдают однокомнатную квартиру площадью 34 квадратных метра на первом этаже, переполненную коврами в стиле СССР. Мы насчитали минимум пять: на кровати, полу в спальне, на двух креслах и на кухне. В ковровом королевстве не обошлось без традиционного серванта с хрустальным сервизом. Несмотря на все эти дизайнерские ходы, снять квартиру может не каждый, у владельцев есть строгие требования: идеальной кандидатурой должна быть "одна порядочная работающая женщина".

Стоимость этого клада составляет 5000 грн и отдельно оплата за коммунальные, а также есть залог и комиссия риелтору 50%, а посмотреть больше фотографий можно на сайте rieltor.ua.

Ковров много не бывает

Атмосфера солнечной Венеции

На улице Кирилловской в районе станции метро "Тараса Шевченко" за 6 800 гривен можно арендовать однокомнатную квартиру в хрущевке с интересными дизайнерскими решениями по ремонту и планировке интерьеров. Во-первых, на кухне кроме плиты также расположена чугунная ванна, просто рядом с кухонной мойкой. Очень удобно, что ванна стоит напротив стола – в случае чего можно перехватить немного котлет. Во-вторых, над раскладным диваном в спальне (эта единственная кровать) висит плакат с видами Венеции. Собственно сам холодильник расположен у входной двери, а на нем висят иконы.

Снять такую квартиру может не каждый — сюда не пустят людей с домашними любимцами, но парам с детьми, иностранцам и студентам повезло больше, и им снять этот дом позволят. Кроме этого, стоит также оставить 3500 грн комиссии, а также дать депозит владельцу в виде месячной стоимости аренды.

Когда ванна на кухне – это единственная гондола, которую можешь себе позволить

Душ возле кровати

На площадке Olx выставили объявление о сдаче в аренду одного крошечного помещения, где очень тесно совмещены душ, кровать и кухня. Собственно, душ отгорожен от кровати только шторкой и столом. Что подозрительно, на фото не видно туалета, стоит лишь догадываться, где он может быть. Цена такого варианта составляет 4500 грн, он расположен в двух остановках от метро Житомирской.

Слева от избытка душ, напротив – кухонная плита и мойка

Туалет за шторкой на "Славутиче"

В таунхаусе частного сектора возле метро "Славутич" сдается "смарт-квартира" за 7000 грн, где к частному двору на природе добавляется бонус в виде пляжа в пешей доступности. Однако помещение достаточно компактное – здесь теснятся кровать, душ, кухня, туалет, рабочий стол, шкаф, стиралка, холодильник и даже кресло. Туалет отгорожен только шторкой.

За эти нормальные для левого берега средства проживать в "смарт-квартире" сможет только один человек. Кроме этого следует оплатить залог и комиссию риелтору 50% при заключении договора.

Туалет от кухни отделяет только шторка, что делает эту квартиру наполненной сюрпризами.

Квартира Мавки

Оригинальные дизайнерские решения были применены при ремонте квартиры на Печерске, гостям столицы предлагают арендовать зеленую квартиру-студию площадью 23 кв. метров на бульваре Леси Украинки. Владелец указывает, что это восьмой этаж из девяти, в доме есть лоджия, кабинет и большой телевизор. Стоимость аренды составляет 14 тысяч гривен, дополнительно оплачиваются коммунальные и комиссия 50%. В объявлении указано, что это "евроремонт", однако мы предлагаем сделать выводы о стиле самостоятельно:

Атмосфера в этой квартире сказочная

Обои и туалет также зеленые

Квартира для фильма о клаустрофобии

В Шевченковском районе столицы на улице Руданского можно снять очень компактную квартиру площадью 14 квадратных метров, которая со всей мебелью скорее напоминает коридор и может вызвать клаустрофобию. Квартира-студия обойдется в 7200 грн, дополнительно оплачиваются 3600 грн комиссии и 7200 грн страхового платежа (возвращается при выезде). Студия рассчитана на пребывание до 2-х человек.

Все это – спальня

Это также спальня

Дворец на минималках

Если вы чувствуете себя принцессой, но можете разрешить аренду только однокомнатной квартиры – это не повод отказываться от роскоши в интерьере, колоннах и золоте. К примеру, на улице Щусева на Дорогожичах сдают в аренду однокомнатную квартиру-студию, где в интерьере интересно сочетаются отсутствие стены с кухней, лепнина, гобелены с золотыми узорами и массивная хрустальная люстра. Месяц проживания в таком мини-дворце обойдется в 14 тысяч гривен плюс коммунальные. Квартира расположена в двух минутах от метро, с живописным парком через дорогу, и еще одним неподалеку.

Кажется, здесь не хватает еще немного золота

Кровать рощенная на постаменте

Кровать-шуба за 76 тысяч гривен

Удивительные квартиры необязательно должны быть дешевыми. К примеру, в престижном ЖК Новопечерские Липки можно снять квартиру за две тысячи долларов (в районе 76 тысяч гривен), где на кровати так называемой master bedroom будет лежать покрывало-шуба. Надеемся, что это все же искусственный мех и ни одно животное не пострадало. В описании также отмечено, что это комфортный для жизни жилой комплекс с круглосуточной охраной, видеонаблюдением и подземным паркингом.

На Новопечерских Липках сдают кровать с жутким покрывалом-шубой

Ранее Телеграф рассказывал, что в Киеве сдают в аренду пентхаус с баром и собственным кинотеатром по заоблачной цене. Общая площадь квартиры составляет 350 квадратных метров, а ремонт выполнен в светлых тонах. В пентхаусе есть бар с подсветкой, собственный кинотеатр с комфортабельными сиденьями на пять мест, санузел с джакузи и просторная терраса.