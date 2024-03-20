Відомий шеф-кухар Євген Клопотенко став на захист Житнього ринку (фото, відео)

Легендарну будівлю виставили на екстрений аукціон

"Об'єднати всіх небайдужих навколо цього культового місця". У Києві ситуація довкола аукціону на оренду Житнього ринку продовжує обростати новими скандальними моментами.

Як заявив відомий шеф-кухар і телеведучий Євген Клопотенко, будівлю на Подолі навмисно зараз нібито "спеціально доводять до занепаду, щоб потім перетворити на черговий бездушний ТРЦ чи висотку-мурашник".

За його словами, ще у травні минулого року його метою стало повернути життя на Житній: "Об'єднати всіх небайдужий навколо цього культового місця. За цей рік ми з вами провели на Житньому толоку і відмили його, організували два поп-апи, разом з активними киянами сформувати спільне бачення майбутнього Житнього. За кілька тижнів мав початися аудит технічного стану ринку, а на кінець весни була запланована презентація проєкту відродження Житнього. Але комусь цей шматок землі (бо саме так вони до цього ставляться) не дає спокою".

Житній ринок на Подолі

"Несподівано для багатьох, хто дійсно переймається долею ринку і тримає руку на пульсі, був оголошений конкурс на оренду строком на 15 років. На подачу заявок 5 днів, враховуючи що стартова сума аукціону 2,5 млн грн, то закрадаються думки, що цей може бути аукціон під конкретного переможця. Той випадок, коли дуже хочеться помилятися. Ми вистояли рік і, я впевнений, разом ми можемо захистити Житній. Давайте об’єднаємо зусилля і разом візьмемо участь в аукціоні. Пишіть в особисті, пишіть коментарі під цим дописом, тегайте потенційних інвесторів та партнерів, поширюйте цей допис — публічність то потужна зброя! Житній буде жити!", — написав Клопотенко у себе в Facebook та запропонував меру Києва Кличку зустрітися як двом людям, яким не байдужа доля міста.

Біля будівлі

Протікаючий дах і тріщини

Журналісти "Телеграфу" побували на ринку та подивилися, що там зараз відбувається.

Ззовні будівля — у більш-менш нормальному стані. Лиш деінде відвалилась облицювальна плитка.

Фасад приміщення

Стеля будівлі

В середині торгівля йде у своєму ритмі: овочі, фрукти, м'ясо, молоко тощо. На другому поверсі стан торговельних місць, де продається одяг, госптовари та продукція широкого вжитку, також виглядають більш-менш цивілізовано. А от в закутках, прихованих від сторонніх поглядів і покупців, — є нюанси: старі пошарпані батареї, старі меблі, ДСП-листи замість скла у деяких зонах…

Приміщення ринку

Обдерті батереї

Але "вишенька на торті" — протікаючий дах і тріщини нагорі між перекриттями. В результаті через дощ з даху інтенсивно капає вода. Цю проблему на "Житньому" вирішують… відрами. Саме у поставлені ємності й капає з даху вода. Проте не всюди.

Протікаючий дах приміщення

На першому поверсі

Деякі протікаючі зони на даху знаходяться над першим поверхом, тож час від часу краплі падають на покупців та продавців внизу.

Безлад у Житньому ринку

Мокра підлога після дощу

За старих часів ринок займав цілий квартал

Житній ринок відомий ще з давніх часів. За старих часів ринок у Києві займав цілий квартал. Наразі це будівля 1980 року побудови, зведена за проєктом радянських архітекторів Моніної, Штолька та конструктора Беднарського на місці розташування центру історичного ринку.

Загалом будівлі 44 роки, але вона перебуває у непоганому стані, принаймні зовні. Вона вважається культурною спадщиною так званого радянського модернізму. Також ринок прикрашений унікальним панно "Із варяг в греки" – його виготовили з металу у 1980 році спеціально до відкриття нової будівлі.

Після 1991 року ринком, як об'єктом державної власності, керує однойменне комунальне підприємство. На ринку працює низка продовольчих та непродовольчих відділів; через це кияни доволі часто пишуть, що ринок трохи нагадує такий собі осередок радянської епохи серед сучасного міста. Також на ринку дуже часто проводяться традиційні для Києва продовольчі ярмарки.

Забиті плівкую стіни на Житньому ринку

Як повідомлялось раніше, у 2022 році німецький підприємець Флоріан Болен, який керує мережею ресторанів Tarantino Family, планував інвестувати в оновлення будівлі "Житнього ринку". Згідно з договором, орендаря зобов’язали за власні кошти провести капітальний ремонт (реконструкцію) будівлі критого ринку. Орендна плата за місяць складала 1,2 млн гривень.

Втім, вже у червні 2023-го з'ясувалося, що заявлений як "надійний інвестор" Флоріан Болен не виконав своїх зобов’язань, і КП "Житній ринок" подало на нього до Господарського суду Києва за несплату орендної плати. Як виявилося, ТОВ "Танджерін" до 12 червня 2023 р. за три місяці заборгувало майже 4 млн грн орендної плати та ще 628 тисяч гривень пені, інфляційних втрат та іншого.

Розпочалися довготриваючі судові слухання з цього питання, адже свої борги "Танджерін" так і не погашало.

А у липні 2023-го Антимонопольний комітет України виявив ознаки змови між учасниками попереднього аукціону з передачі в оренду "Житнього ринку" та розпочав своє розслідування.

Вхід у приміщення ринку

Примітно, у червні минулого року земельну ділянку у понад 1 гектар під будівлею ринка офіційно передали у постійне користування КП "Житній ринок" з винятковим призначенням — експлуатація ринку.

Раніше "Телеграф" писав, що активісти закликають зберегти історичний будинок Ісаака Грубера, який опинився під загрозою знесення. На його місці ТОВ "Златовлад", пов'язане з ексфутболістом Андрієм Шевченком, планує збудувати офісний центр з підземним паркінгом.