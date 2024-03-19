У "Київавтошляхміст" прийшли з обшуками: новий скандал з київськими мостами

Транспортна епопея продовжується

Ще влітку мер Києва Кличко оголосив, що ситуація з мостами у столиці критична. Згодом частину з них почали ремонтувати. Тепер, на тлі начебто позитивних новин про відновлення транспортної інфраструктури, з’ясувалось, що насправді на ремонтах відмили шалені гроші.

Дарницька окружна прокуратура повідомила про підозру посадовим особам "Київавтошляхміст" через те, що ремонт шляхопроводів та мостів Києва проводили з мільйонними збитками для місцевого бюджету. Про це повідомили в поліції Києва.

Підозра для посадовців "Київавтошляхміст": подробиці

Договір підряду на виконання робіт з заміни гідроізоляційного шару на Південному та Північному мостах, а також на деяких транспортних розв’язках Києва уклали ще у 2022 році. Далі на той час в.о директора КП (йдеться про Богдана Кобернюка, якого влітку розпорядженням Кличка призначено повноправним начальником "Київавтошляхміст") не перевірив відповідність проведених робіт технічній документації. А підрядник тим часом використав не передбачені тендером матеріали для відновлення транспортних шляхів. Це призвело до того, що проєкт зріс у вартості. Також до переліку будівельних робіт додали додаткові види робіт, які не передбачені договором.

Начальник "Київавтошляхміст", як повідомляється, підписав усі відповідні документи, включно з платіжними дорученнями та довідками про вартість робіт. Підряднику перерахували бюджетні кошти, адже головний інженер також підписав необхідні документи, а саме акти приймання виконаних будівельних робіт.

Через це столична громада на ремонті мостів та транспортних розв’язок переплатила 4,5 млн гривень. Посадовцям повідомили про підозру. Найближчим часом їм мають обрати міри запобіжних заходів.

Чиновникам загрожує позбавлення волі на строк від 2 до 5 років та штраф (за ч. 2 ст. 367 ККУ). Триває слідство.

Раніше "Телеграф" писав, що мільйони гривень, виділені на водолазів, які регулярно мали б обстежувати стан мостів у Києві, розікрали. А на потенційно аварійний прогінний тунель між "Либідською" та "Деміївською" київська влада свідомо не звертала увагу протягом 13 років.