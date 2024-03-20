У центрі Києва хочуть знищити пам'ятку: активісти підозрюють Андрія Шевченка

Намагаються знищити історичну садибу, якій 140 років

З'явилася петиція, що закликає зберегти будинок Ісаака Грубера, який опинився під загрозою знесення. На його місці ТОВ "Златовлад", пов'язане з ексфутболістом Андрієм Шевченком, планує збудувати офісний центр з підземним паркінгом.

З петицією можна ознайомитися на сайті Київської міської ради. Активісти зазначають, що садиба Грубера – це пам'ятка архітектури, і його передача під забудову суперечить Закону України "Про охорону культурної спадщини".

Вони закликають міську владу відкликати проєкт рішення про передачу будівлі та зобов'язати власника укласти охоронний договір й провести реставрацію.

За словами активістів, за проєктом забудови може стояти Андрій Шевченко, відомий український футболіст, колишній капітан і тренер збірної, а наразі голова Української асоціації футболу.

"18 січня 2024 року до попереднього порядку денного сесії Київської міської ради було включено питання щодо продажу земельної ділянки за адресою: вул. Прорізна, 25а ТОВ "Златовлад" (розділ 3.7 п. 2). Останній пов’язують з ексфорвард національної збірної — Андрієм Шевченком. Даним проєктом рішення передбачено передати пам’ятку архітектури — флігель садиби Ісаака Грубера, 1882 р. під будівництво офісного центру з підземним паркінгом. Пам’ятку архітектури, при цьому, завісили величезним рекламним банером!" — йдеться в петиції.

Колаж під петицією

У 2014 році дві сусідні пам'ятки архітектури, розташовані за адресами вул. Прорізна, 27 та Володимирська, 41, також були передані ТОВ "Златовлад". За 10 років від цих історичних будівель збереглися лише фасадні стіни, а внутрішній двір був розчищений для нового масштабного будівництва.

Раніше "Телеграф" писав, що забудовники руйнують підвали палацу останнього гетьмана Війська Запорізького у Києві. Активісти б'ють на сполох.