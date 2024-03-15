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У Києві на вихідних пройдуть продуктові ярмарки: адреси та райони

Автор
Ганна Нестерова Ганна Нестерова
Дата публікації
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Покупцям пропонують товари на будь-який смак. Новина оновлена 15 березня 2024, 09:28
Покупцям пропонують товари на будь-який смак.. Фото Колаж "Телеграфу"

Ярмарки порадують вас помірними цінами та широким асортиментом продуктів

На вихідних, 16 та 17 березня, мешканців та гостей столиці запрошують відвідати традиційні продуктові ярмарки, які відбуватимуться у різних районах Києва. Усі бажаючі зможуть тут придбати різноманітну продукцію: овочі та фрукти, зелень, бакалію, м’ясні вироби, соління, молочні продукти, мед та багато іншого.

Фермери чекають на покупців зі свіжими товарами на будь-який смак та гаманець. Про цеповідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Варто зазначити, що ціни на подібних сільськогосподарських ярмарках значно нижчі ніж у магазинах та супермаркетах.

Перед тим, як відвідати ярмарки, рекомендуємо вам уважно ознайомитися з переліком локацій, на яких вони будуть організовані.

Ярмарок проходитиме з дотриманням усіх передбачених під час військового стану правил безпеки.

Так, сільськогосподарські ярмарки у суботу, 16 березня, пройдуть за такими адресами:

У неділю, 17 березня, сільськогосподарські ярмарки будуть організовані на наступних локаціях:

Крім цього, ви завжди можете відвідати комунальні ринки, розташовані за такими адресами:

  • КП "Бессарабський ринок" — Бессарабська площа, 2;
  • КП "Володимирський ринок" — вул. Антоновича, 115;
  • КП "Житній ринок" — вул. Верхній Вал, 16

Раніше "Телеграф" інформував про те, що вже навесні подорожчають популярні продукти — українцям розповіли, що потрапило до цього списку. Варто зазначити, що зміни вартості на вітчизняному ринку залежатимуть від погодних умов, попиту та пропозиції, інфляції, світових тенденцій і найголовніше — від якості овочів та фруктів.

Теги:
#Київ #Продукти #Їжа #Фермери #Ярмарки