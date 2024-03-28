Під виглядом військового священника намагався втертися до ЗСУ: у Києві затримали російського агента

Йому загрожує довічне ув’язнення

У Києві затримали агента російської розвідки, який намагався втертися в довіру до українських десантників під виглядом капелана. Викрили його під час співбесіди у штабі Командування ДШВ.

Про це повідомляє Служба безпеки України. Зловмисник планував приєднатися до лав десантників з метою збору інформації про їхні дислокації та маршрути пересування на фронті.

"У подальшому фігурант мав встановлювати довірливі відносини з командуванням підрозділів десантно-штурмових військ ЗСУ. У такий спосіб він сподівався розширити свої "можливості" щодо збору даних про озброєння, робочі плани та бойові операції українських захисників", — йдеться у повідомленні.

СБУ вдалося своєчасно розкрити ворожого агента, встановити його зв'язки з російськими спецслужбами та зафіксувати їхні шпигунські дії.

СБУ затримала "крота"

"Наступним етапом було затримання фігуранта, коли він уже проходив співбесіди у штабі Командування українських десантників щодо "зарахування" до лав ЗСУ", — зазначають у СБУ.

Встановлено, що затриманим виявився головний спеціаліст одного із департаментів Київської обласної військової адміністрації. Він був дистанційно завербований кадровим співробітником 317-го розвідувального центру ГРУ РФ.

Частина переписки агента з куратором

"Щоб видавати себе за капелана, киянин зробив собі фальшиву "довідку" про нібито належність до парафіян однієї з конфесій. До цього російська спецслужба давала йому "випробувальні" завдання ще під час його роботи у військовій адміністрації", — йдеться у повідомленні.

Зв'язок з ворогом агент здійснював через анонімний чат у месенджері. Під час затримання у нього було вилучено мобільний телефон, який містив докази його листування з куратором з ГРУ РФ.

Зловмисник скаржився на життя в Україні

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне ув’язнення.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві затримано агентів ФСБ, готували ракетні удари по телевежі та підрозділам Генштабу ЗСУ. Спочатку зловмисники намагалися знайти місця базування українських воїнів, а потім надіслати окупантам координати для коригування атаки.