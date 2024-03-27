У Києві утворилася величезна вирва на бульварі Верховної Ради: у мережі показали фото

Наразі там тривають ремонтні роботи

У Києві через прорив труби на бульварі Верховної Ради у Дніпровському районі утворилася величезна вирва. Місце аварії загороджено.

Рух у напрямку проспекту Миру перекрито. Про це повідомляє телеканал "Київ".

Наслідки аварії

Як повідомляє патрульна поліція Києва, наразі там тривають ремонтні роботи.

Бульвар Верховної Ради

Поліція просить врахувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки. У зв'язку з аварійною ситуацією, змінено рух автобусів №45. Тепер рух № 45 в напрямку вулиці Григоренка здійснюється по вулиці Будівельників — вулиця Чудновського — проспект Миру і далі за маршрутом.

Нагадуємо, ввечері 26 березня на бульварі Верховної Ради, 7-А сталась аварія на водопроводі діаметром 600 мм. Витік води стався на проїжджу частину.

У КМДА попередили, що можливе пониження тиску в водопровідній мережі для споживачів лівого берега.

Раніше "Телеграф" писав, як киянам передати показники лічильників води. Треба не забувати за гарячу воду, показники також необхідно передавати, оскільки вони необхідні для формування нарахувань за водовідведення.