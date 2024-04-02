Как в Киеве быстро и просто передать показания газового счетчика

Своевременная и корректная передача данных – это залог правильных начислений

Киевлянам, потребляющим газ в быту, необходимо ежемесячно снимать фактические показания счетчика газа. Делать это нужно с 1 и по 5 число каждого месяца.

Важно помнить, что с момента передачи показаний до внесения их в лицевой счет, системе требуется определенное время, поэтому рекомендуют передавать показания до 3 числа каждого месяца. Об этом сообщает оператор ГРМ "Київгаз".

Передавать показания газового счетчика необходимо ежемесячно с 1 и по 5 число включительно. Если показатели счетчика были переданы несвоевременно или с нарушением установленного законодательством срока, специалисты АО "Київгаз" определят объем потребления за расчетный месяц на уровне планового месячного объема потребления на соответствующий период (по расчетным показаниям). Именно на этот объем газа бытовой потребитель получит счет от поставщика природного газа.

Как правильно снять показания счетчика

Механический счетчик газа имеет на панели барабан с цифрами. Число разделено на две части запятой. Показания счетчика записывают слева направо.

Если есть разделение запятой, то цифры после нее не нужно записывать. Не следует указывать также нули слева перед числом. Если цифры не разделены запятой, то число записывается полностью.

В электронном счетчике число разделено на части запятой или рамкой красного цвета.

Для снятия показаний следует записывать цифры слева, игнорируя нули сначала и цифры после запятой или выделенные рамкой.

Как правильно снять показания газового счетчика

Как передать показание газового счетчика

Передать показания счетчика можно несколькими способами:

в личном кабинете (зарегистрируйтесь или войдите в кабинет)

через чат-бот в Viber (нажмите "Start" и выберите нужную функцию)

через чат-бот в Telegram (добавьте номер лицевого счета и выберите кнопку "Передать показания")

с помощью автоответчика контакт-центра: (044) 495-04-04 и (097) 495-11-04 (нажмите *2 в автоматическом режиме и следуйте инструкциям)

в ящиках для передачи показаний на газифицированных домах (список адресов)

через один из терминалов самообслуживания EasyPay (карта расположения терминалов https://terminals.easypay.ua)

в личном кабинете онлайн-сервиса Portmone (на сайте portmone.com.ua)

Кроме того, у "Київгаз" появилась услуга передачи показаний с помощью SMS-сообщения на номера:

(067) 006-7-104 (Киевстар) или (050) 450-7-104 (Водафон). Эти номера предназначены только для приема SMS-сообщений.

Для того чтобы передать показания, в SMS-сообщении необходимо ввести номер лицевого счета из 10 цифр, далее через пробел показания счетчика из 5 цифр.

Показания можно передать с помощью SMS-сообщения

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