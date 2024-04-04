Із зарплатою до 110 тисяч гривень: кого у Києві найчастіше шукають роботодавці
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Роботу в Києві може знайти кожен, було б бажання
На сьогоднішній день у Києві спостерігається активізація ринку праці. З кожним тижнем на сайтах з пошуку роботи з’являється все більше цікавих вакансій, у тому числі і для студентів, і для пенсіонерів, і для водіїв без власного авто.
У Київському міському центрі зайнятості, в свою чергу, розповіли про найпоширеніші вакансії, які пропонують столичні роботодавці. Фахівцям готові запропонувати гідну зарплату та бонуси.
Так, у Києві продовжує зростати попит на робітничі професії. Також роботодавці часто шукають професіоналів: учителів, лікарів, економістів, бухгалтерів, інженерів.
Варто зазначити, що на даний момент у базі даних Київського міського центру зайнятості налічується понад 2,8 тисячі вакансій: по 1200 – для службовців та робітників, і майже 400 – для людей без професії чи спеціальності.
Роботодавці пропонують претендентам офіційне працевлаштування, соціальний пакет, організацію професійного навчання на робочому місці та багато інших бонусів.
Найчастіше роботодавці Києва шукають спеціалістів у таких сферах:
Торгівля та побут:
- продавці (302 вакансії, зп — до 25 тис. грн)
- касири (76 вакансій, зп — до 17 тис. грн)
- кухарі (125 вакансій, зп — до 45 тис. грн)
- прибиральники (239 вакансії, зп — до 18 тис. грн)
- вантажники (63 вакансії, зп — до 30 тис. грн);
Промисловість:
- інженери (196 вакансій, зп — до 110 тис. грн)
- монтажники радіоелектронної апаратури (200 вакансій, зп — до 17 тис. грн)
- слюсарі (224 вакансії, зп — до 30 тис. грн)
- токарі (32 вакансії, зп — до 22 тис. грн);
Охорона здоров’я:
- лікарі (159 вакансій, ЗП — до 40 тис. грн)
- медсестри/медбрата (134 вакансії, зп — до 43 тис. грн);
Економіка:
- економісти (60 вакансій, зп — до 32 тис. грн)
- бухгалтера (166 вакансій, зп – до 43 тис. грн);
Транспорт:
- водії (167 вакансій, зп – до 44 тис. грн);
Освіта:
- вчителя (109 вакансій, зарплата – до 20 тис. грн)
- вихователі (47 вакансій, зп – до 17 тис. грн).
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