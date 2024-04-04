Із зарплатою до 110 тисяч гривень: кого у Києві найчастіше шукають роботодавці

Роботу в Києві може знайти кожен, було б бажання

На сьогоднішній день у Києві спостерігається активізація ринку праці. З кожним тижнем на сайтах з пошуку роботи з’являється все більше цікавих вакансій, у тому числі і для студентів, і для пенсіонерів, і для водіїв без власного авто.

У Київському міському центрі зайнятості, в свою чергу, розповіли про найпоширеніші вакансії, які пропонують столичні роботодавці. Фахівцям готові запропонувати гідну зарплату та бонуси.

Так, у Києві продовжує зростати попит на робітничі професії. Також роботодавці часто шукають професіоналів: учителів, лікарів, економістів, бухгалтерів, інженерів.

Варто зазначити, що на даний момент у базі даних Київського міського центру зайнятості налічується понад 2,8 тисячі вакансій: по 1200 – для службовців та робітників, і майже 400 – для людей без професії чи спеціальності.

Роботодавці пропонують претендентам офіційне працевлаштування, соціальний пакет, організацію професійного навчання на робочому місці та багато інших бонусів.

Найчастіше роботодавці Києва шукають спеціалістів у таких сферах:

Торгівля та побут:

продавці (302 вакансії, зп — до 25 тис. грн)

касири (76 вакансій, зп — до 17 тис. грн)

кухарі (125 вакансій, зп — до 45 тис. грн)

прибиральники (239 вакансії, зп — до 18 тис. грн)

вантажники (63 вакансії, зп — до 30 тис. грн);

Промисловість:

інженери (196 вакансій, зп — до 110 тис. грн)

монтажники радіоелектронної апаратури (200 вакансій, зп — до 17 тис. грн)

слюсарі (224 вакансії, зп — до 30 тис. грн)

токарі (32 вакансії, зп — до 22 тис. грн);

Охорона здоров’я:

лікарі (159 вакансій, ЗП — до 40 тис. грн)

медсестри/медбрата (134 вакансії, зп — до 43 тис. грн);

Економіка:

економісти (60 вакансій, зп — до 32 тис. грн)

бухгалтера (166 вакансій, зп – до 43 тис. грн);

Транспорт:

водії (167 вакансій, зп – до 44 тис. грн);

Освіта:

вчителя (109 вакансій, зарплата – до 20 тис. грн)

вихователі (47 вакансій, зп – до 17 тис. грн).

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