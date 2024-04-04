"У Києві закриють ще одну станцію метро?": у мережі з’явилося тривожне відео

Ситуація з підтопленням станцій у столичному метро погіршується

У четвер, 4 квітня, на території станції метро "Майдан Незалежності" були помічені струмки води, які активно почали капати зі стелі та стікати по стінах. У зв’язку з цим навіть закрили один із входів у підземний перехід.

Про це повідомляють київські Телеграм-канали. Варто зазначити, що фіційних коментарів столичної влади з цього приводу наразі немає.

Після екстреного закриття руху по шести станціях київського метро через розгерметизацію та підтоплення жителі та гості столиці почали звертати пильну увагу на стан підземних тунелів і, як виявилося, не дарма.

Так, у Києві пасажири звернули увагу на те, що один із входів у підземний перехід на станції метро "Майдан Незалежності" виявився закритим. За словами комунальників, тут почала активно протікати стеля і вода скупчується у великі калюжі на підлозі.

Відео під назвою "Закриють ще одну станцію метро?" викликало бурхливу реакцію серед жителів столиці, яки звинуватили міську владу в бездіяльності та пасивності:

Варто зазначити, що станція метро "Майдан Незалежності" є 15 станцією Київського метрополітену. Розташована вона у Печерському районі на Оболонсько-Теремківській лінії, між станціями "Поштова площа" та "Площа Українських Героїв".

Відкрито її було 17 грудня 1976 року під назвою "Площа Калініна" у складі першої черги будівництва Куренівсько-Червоноармійської лінії. Нинішню назву станція "носить" з 26 серпня 1991 року.

Станцію було закрито для пасажирів з 26 лютого по 20 грудня 2022 року у зв’язку з вторгненням Росії в Україну. У той період станція працювала лише в режимі бомбосховища.

Нагадаємо, що на даний момент у Києві повністю закриті станції метро " Теремки", "Іподром", "Виставковий центр", "Васильківська", "Голосіївська" та "Деміївська".

Шість станцій метро на "синій гілці" в українській столиці виявилися закритими через підтоплення, а тому у місті утворився справжній транспортний колапс.

Після цього метрополітен запустив човниковий рух поїздів у напрямку "Теремків" і назад, а поліція прийшла до КП "Київський метрополітен" та КМДА у рамках розслідування обставин аварії у шахті метро.

Мер Києва Віталій Кличко припустив, що підтоплення сталося через порушення умов будівництва на станції "Деміївська". За попередніми розрахунками, відновлювальні роботи триватимуть близько 6 місяців та проводитимуться на поверхні.

Окрім цього над "затопленою" станцією метро в Києві сталася нова НП — тут утворилася глибока вирва і почав просідати ґрунт. Будівельники перекрили значну ділянку місцевості за кіосками та розпочали роботи зі зміцнення конструкцій. Крім цього, тут провели масштабні геологічні дослідження.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві не працюють QR-коди на табличках з картою укриттів. Таким чином, на третій рік повномасштабної війни фактично на всіх зупинках громадського транспорту в Києві інформування про найближчі укриття просто відсутнє.