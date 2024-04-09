Смерть підлітка у київському фунікулері: у соцмережах оприлюднили деталі нападу на юнака

В соціальних мережах вперше оприлюднили деталі вбивства 16-річного Максима Матерухина, якого 7 квітня вбили у фунікулері в Києві. Подробиці розповіли друзі загиблого та свідки, які бачили усю ситуацію: за їхніми словами, нападник був напідпитку та вимагав від хлопця пояснити, чому той не служить в армії.

Деталі трагедії опублікувала у соцмережах мешканка Києва, Альона Деньга, яка знає матір загиблого. За її словами, Максим та його друзі каталися на фунікулері, а чоловік знаходився вище них та ще під час поїздки почав ображати молодих людей.

"Вбитий вчора біля фунікулеру підліток — син моєї однокласниці. Від усвідомлення цього, мурахи по шкірі і шок. Але зараз важливо не дати вбивці Артему Косову уникнути покарання, бо він як колишній працівник ДБР вже намагається відмазатися. Тому дуже важливо дати максимальний розголос ситуації. Далі події з перших вуст свідки та подруги Максима", – написала вона.

Як розповіли свідки, нападник зокрема почав питати у Максима, чому той не служив, "не віддав борг Батьківщині" – мішенню хлопця обрали, судячи з усього, через те, що той виглядав старшим за всіх присутніх у компанії. Коли Максим відповів, що піде служити, коли прийде час, чоловік заявив, мовляв, "будеш показувати, як будеш захищати" – відкрито натякаючи, що спробує влаштувати бійку на землі.

Вже під час виходу з фунікулера чоловік напав на Максима та дуже сильно його штовхнув. Хлопець не втримався на ногах та впав на скло, а чоловік впав на нього, оскільки не втримався на ногах. Коли нападника підняли – Максим вже був у крові, в нього виявилося перерізаною горлянка, він зробив кілька кроків та впав. Врятувати його медикам не вдалося.

Нападника затримали, опору він не чинив через свій стан сп'яніння. Під час обшуку правоохоронці знайшли в нього табельну зброю та маріхуану. Проте довести, що чоловік був в стані алкогольного сп'яніння повинна експертиза, заявили у поліції.

Свідки просять максимального розголосу справи. Річ у тім, що нападник, за їхніми словами – нібито колишній співробітник Державного бюро розслідувань Артем Косов ("Телеграф" не зміг перевірити цю інформацію – наразі відомо, що Косов служив в УДО (Управління державної охорони)). Зараз, сказано у повідомленні, Косов намагається уникнути відповідальності за те, що накоїв, тому потрібен розголос.

Як писав "Телеграф", у неділю, 7 квітня, на станції київського фунікулера вбили 16-річного підлітка. Зловмисника оперативно затримали. За даними джерел "Телеграфу", ним виявився співробітник Управління держохорони Артем Косов, 1994 року народження.