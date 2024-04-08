Вбивство підлітка у київському фунікулері: чим відоме і небезпечне місце злочину

За історію столичного фунікулера зафіксовано лише одну аварію

У неділю, 7 квітня, на станції київського фунікулера вбили 16-річного підлітка. Зловмисника оперативно затримали.

Як раніше повідомляв "Телеграф", хлопця штовхнув неадекватний чоловік і підліток налетів на скло, яке перерізало йому горло. Від значної втрати крові юнак помер на місці.

Що відомо про фунікулер

Громадський транспорт, що з'єднує історичне Верхнє місто та Поділ у Києві, столиці України. Він був відкритий 7 травня 1905 року.

Спочатку шлях закінчувався біля Боричевого Току, не доходячи до Подолу. До 30-х років XX століття фунікулер навіть вважався частиною трамвайної мережі міста.

Зображено фунікулер на початку 20 століття.

Свого сучасного вигляду фунікулер набув у 1984 році після масштабної реконструкції. Були збудовані нові вестибюлі, які стали справжньою окрасою міста. Їх оздобили вітражами роботи відомих українських художників В. Задорожного та М. Шкарапути.

Фунікулер гармонійно вписується в ансамбль Поштової площі

Маршрут фунікулера простягається на 222 метри, але колись він був значно коротшим. Перепад висот – 76 метрів.

1980-ті роки

Транспорт курсує зі швидкістю 7 кілометрів на годину. Щорічно фунікулером користується понад 6 мільйонів людей. Це майже вдвічі більше, ніж населення Києва.

Оновлений фунікулер відкрився 29 грудня 1984 року

Він має два вагони, які розраховані на 100 пасажирів кожен. Вони позначені літерами "Л" та "П", які вказують на сторону їх роз'їзду:

"Л" — лівий вагон, розминається зліва.

"П" — правий вагон, розминається справа.

Нижня станція фунікулера знаходиться на Поштовій площі. Верхня станція розташована за адресою Михайлівська площа, 1.

Святкування 90-річчя фунікулера в 1995 році

Він вважається найбезпечнішим видом транспорту. За понад столітню історію київського фунікулера зафіксовано лише одну аварію, яка не спричинила жодних жертв.

Щороку фунікулер на кілька тижнів закривається на ремонт

Вартість квитка — 8 гривень. Фунікулер працює щоденно з 7 до 22 години. Інтервал між рейсами – 2-5 хвилин.

Сучасний вигляд станції

Легенди

За легендою, маршрут київського фунікулера пролягає місцем, де за часів князя Володимира тягли ідола бога Перуна, щоб втопити його у Дніпрі. Після того місцевість називали "Чортовим беремищем", що трактується як "тяжко чорту".

Також місце оповите містикою. За легендою, на території, де зараз розташований фунікулер, колись був садок. Він мав недобру славу, адже вважалося, що там збиралися відьми на шабаш. Деякі історичні джерела описують це місце як "страховище для киян".

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві починають квітнути тюльпани. Різні сорти цих квітів можна побачити на Майдані Незалежності, Європейській площі та Пейзажній алеї.