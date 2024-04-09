У Києві частково перекриють одну із вулиць до початку літа: коли та де (карта)

Дорожники планують оновити 80 тисяч квадратних метрів асфальту

З настанням сприятливих погодних умов дорожники починають капітальний ремонт столичних доріг. Так у Києві на вулиці Крайня, що на лівому березі, буде частково обмежено рух транспорту.

Обмеження діятимуть із 9 квітня до 31 травня. Про це повідомляє комунальна корпорація "Київавтодор".

"Поряд з капітальним ремонтом доріг та вулиць столиці тривають роботи й з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі", — йдеться у повідомлені.

Дорожники оновлять 80 тисяч квадратних метрів асфальту, приведуть до ладу тротуари. Також обладнають пішохідні переходи з пониженням бордюрів і тактильною плиткою.

Комунальна корпорація перепрошує за тимчасові незручності та просить водіїв врахувати цю інформацію при плануванні маршруту.

"У планах дорожників цьогоріч поточним ремонтом відновити понад 25 вулиць міста загальною площею 334,3 тис. метрів квадратних", — зазначають у "Київавтодорі".

Крайня вулиця на карті

Нагадуємо, у Києві на Північному мосту частково обмежений рух із 30 березня. Причиною цього є проведення ремонтних робіт.

Обмеження руху відбуватиметься в напрямку з лівого на правий берег у правій частині проїзду спорудою з перекриттям смуги руху громадського транспорту. Триватиме до 15 червня.

Раніше "Телеграф" писав, що на Дарницькому мосту у Києві з'явилися свіженькі ями. У мережі публікують відео з новими вибоїнами.