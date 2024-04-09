Хищение на реставрации "Киевской крепости": директору сообщили о подозрении

Фигурантке грозит до 12 лет лишения свободы

В Киеве правоохранители разоблачили схему хищения средств на реставрации Национального историко-архитектурного музея "Киевская крепость". Директору сообщили о подозрении в растрате имущества в особо крупных размерах.

Нанесен ущерб почти на 900 тысяч гривен. Об этом сообщает полиция Киева.

Известно, что с 2017 года эту должность занимает Оксана Новикова-Выгран. По словам следователя полиции Никиты Коршака, фигурантка заключила договор с подрядчиком на проведение реставрационных работ одной из башен крепости по завышенным ценам.

"В ходе досудебного расследования мы установили, что нарушительница подписала акты приемки выполненных работ, в которых стоимость строительных материалов была значительно завышена. Следовательно, своими действиями она нанесла ущерб Национальному музею на сумму 868 тысяч гривен", — отметил Коршак.

При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры фигурантке сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (расход имущества путем злоупотребления служебным положением). Ей грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве чиновники пытались "купить" экспертизу за бюджетные средства по делу, в котором они сами являются фигурантами. Все трое подозреваемых уже проходят по делу о хищении 12,6 миллиона гривен, выделенных на закупку запчастей для карет скорой помощи.