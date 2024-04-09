Українці за добу зібрали понад пів мільйона гривень на демонтаж "церкви-МАФу"

Об'єднавшись разом ми можемо творити дива

У понеділок, 8 квітня, Національний музей історії України оголосив збір коштів для оплати демонтажу незаконної каплиці УПЦ МП, відомої як "церква-МАФ". Менш як за добу вдалося зібрати необхідну суму, а це 772 тисячі гривень.

Про це повідомили на сторінці музею у Facebook. Працівники приємно здивовані такою швидкістю закриття збору.

"Швидкість, з якою вдалося зібрати необхідну суму, свідчить про те що українське суспільство підтримує знесення самочинного церковного МАФу в історичному серці Києва – Старокиївській горі", — йдеться у повідомлені.

Музей щиро дякує всім, хто долучився до збору коштів та поширення інформації: "Ми дуже вам вдячні за вашу небайдужість та зупиняємо збір! Дякуємо всім хто пожертвував кошти на цю справу, дякуємо всім хто поширював цю інформацію! Українці вкотре довели, що об'єднавшись разом ми можемо творити дива!"

Нагадуємо, зібрані кошти дозволять знести споруду і виконати зобов’язання перед Північним апеляційним господарським судом, який у вересні 2023 року визнав каплицю незаконною. На момент публікації про збір українці задонатили майже 250 тисяч гривень, тобто, третину від потрібної суми.

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