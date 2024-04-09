У Києві продають великодній кекс Dolce & Gabbana: як він виглядає (відео)

Далеко не кожному по кишені придбати подібну випічку класу "люкс"

У мережі столичних делікатес-маркетів Le Silpo помітили великодній кекс за 3499 гривень. Його виробляє сицилійська компанія Fiasconaro у колаборації із всесвітньо відомим люксовим брендом Dolce & Gabbana.

У наборі з паскою йде оригінальна шоколадна паста та ніж для її зручного нанесення. Фотографія "золотого" великоднього кексу з’явилася у популярній соцмережі.

Так, у київському супермаркеті покупці звернули увагу на великодній десерт — кекс Коломба, який виготовляє соцілійська компанія Fiasconaro. Коштує такий смаколик 3499 гривень.

Кекс покритий зверху шоколадом і посипаний сухофруктами. Виготовляють такі паски з м’якого тіста з додаванням борошна, яєць, молока та вершкового масла.

Варто зазначити, що саме цей кекс створюється у колаборації з люксовим брендом Dolce&Gabbana. Упаковка десерту справді вражає: у подарунковому пакеті знаходиться металева коробка, всередині якої лежить сам кекс у гарній обгортці з бантиком. Також в наборі є баночка шоколадної пасти та ніж для її нанесення.

Кекс упакований дійсно дуже цікаво та незвично. Розпаковку "паски" від Fiasconaro та Dolce & Gabbana показала блогер під ніком a.eto.hana.

Дівчина зізналася, що придбала кекс заради контенту, а особисто для себе вона не стала б витрачати таку суму на покупку "люксового" десерту.

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