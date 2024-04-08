Кожна гривня важлива: відомий український музей відкрив збір на демонтаж "церкви-МАФ"

Постанову суду потрібно виконати, але на це треба кругленька сума

Національний музей історії України у понеділок, 8 квітня, оголосив збір коштів для оплати демонтажу незаконної каплиці УПЦ МП, також відомої як "церква-МАФ". На це потрібно 772 тисячі гривень.

Ця сума дозволить знести споруду і виконати зобов’язання перед Північним апеляційним господарським судом, який у вересні 2023 року визнав каплицю незаконною. Про це повідомляє пресслужба Національного музею історії України.

"На сьогодні єдиний спосіб виконати рішення суду та прибрати з території музею сміття ― це здійснити авансування витрат виконавчого провадження від імені стягувача ― музею, залучивши спеціалізоване підприємство, що має дозвіл на проведення робіт, пов’язаних з підвищеною небезпекою", ― йдеться у повідомленні.

Демонтаж каплиці УПЦ МП, яка знаходиться біля Десятинної церкви, разом з вивезенням сміття з території обійдеться у кругленьку суму, а саме ― 772 тисячі гривень. У музею таких грошей немає. Тому адміністрація звертається до небайдужих українців з проханням допомогти фінансово.

"Попередній кошторис робіт з демонтажу та вивезення сміття ― 772 тисячі гривень. У воєнний час музей не може розраховувати на державне фінансування виконання судового рішення за боржника. Тому Благодійний фонд розвитку Національного музею історії України оголошує збір на суму 772 тисячі гривень і відкриває монобанку для цього. Буде дуже символічно завершити це прибирання сміття до Великодня! Тож просимо усіх небайдужих громадян підтримати збір", ― йдеться у повідомленні.

Національний музей історії України відкрив для цього монобанку. Усі охочі можуть зробити благодійний внесок за посиланням. На момент публікації цього матеріалу українці "задонатили" майже 250 тисяч гривень, тобто, третину від потрібної суми.

Зазначимо, "церква-МАФ" на території Національного музею історії України з’явилась у 2006 році. Спочатку це був просто намет. У 2007 УПЦ МП встановили каплицю з дерева. Згодом споруду офіційно передали у користування релігійній організації, і фінансували її з держбюджету.

Споруда була визнана незаконною. 15 лютого 2023 року Господарський суд Києва зобов’язав знести її. Восени рішення підтвердив Північний апеляційний господарський суд.

Раніше "Телеграф" писав, що співробітники Київського Літературно-меморіального музею ім. Булгакова розкритикували висновок експертів Українського інституту національної пам’яті. В ньому письменника назвали українофобом.