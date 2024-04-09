Украинцы за сутки собрали более полумиллиона гривен на демонтаж "церкви-МАФа"

Объединившись вместе мы можем творить чудеса

В понедельник, 8 апреля, Национальный музей истории Украины объявил сбор средств для оплаты демонтажа незаконной часовни УПЦ МП, известной как "церковь-МАФ". Менее чем за сутки удалось собрать необходимую сумму, а это 772 тысяч гривен.

Об этом сообщили на странице музея в Facebook. Работники приятно удивлены такой быстротой закрытия сбора.

"Скорость, с которой удалось собрать необходимую сумму, свидетельствует о том, что украинское общество поддерживает снос самочинного церковного МАФа в историческом сердце Киева — Старокиевской горе", — говорится в сообщении.

Музей искренне благодарит всех, кто приобщился к сбору средств и распространению информации: "Мы очень вам благодарны за ваше неравнодушие и останавливаем сбор! Спасибо всем кто пожертвовал средства на это дело, благодарим всех кто распространял эту информацию! Украинцы в очередной раз доказали, что объединившись вместе мы можем творить чудеса!"

Напомним, собранные средства позволят снести сооружение и выполнить обязательства перед Северным апелляционным хозяйственным судом, который в сентябре 2023 года признал часовню незаконной. К моменту публикации о сборе украинцы задонатили почти 250 тысяч гривен, то есть треть от нужной суммы.

Ранее "Телеграф" писал, выселят ли насильно УПЦ МП из Киево-Печерской лавры. В Министерстве культуры Украины рассматривают разные варианты, позволяющие вернуть в пользование государства объекты Лавры.