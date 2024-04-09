У Києва цілий район може піти під землю: на асфальті з’явилися величезні провали (фото)

На місці події працюють фахівці

У вівторок, 9 квітня, у Дарницькому районі столиці провалилася частина автомобільної дороги на вулиці Привокзальній. Причиною події стала аварія каналізаційного колектора, який був побудований понад 50 років тому.

На місці працювали спеціалісти "Київводоканалу", які оперативно розпочали усунення аварії. Про це повідомили у прес-службі КМДА.

Так, на вулиці Привокзальній, 8 прямо посеред дороги провалилося асфальтове покриття. Через це рух приватного транспорту обмежили з боку Харківського шосе у напрямку до вулиці Бориспільської.

Рух обмежений у напрямку вулиці Бориспільської

На щастя, ніхто не постраждав, а сама аварія виявилася не критичною — течію стоків можна переключити на дублюючу нитку колектора, щоб відремонтувати головну. Цим і займалися фахівці "Київводоканалу". На місці було встановлено обмежувальні загородження.

Зазначається, що перемикання не впливатиме на водопостачання та водовідведення.

Провал асфальту на вулиці Привокзальній, 8

Це вже друга масштабна аварія на Новодарницькому колекторі, яка сталася за останні два тижні. Попередній провал асфальту на проїжджій частині стався 1 квітня на перетині вулиць Горлівської та Архітектора Вербицького.

Аварія сталася на місці вузлового з’єднання магістрального Новодарницького колектора та додаткового, що обслуговує кілька мікрорайонів Харківського масиву. Найменший колектор під впливом корозії отримав пошкодження, і в стоки потрапили пісок та ґрунти. Через вимивання ґрунтів над трубою утворилася порожнина і, як наслідок, провалилося дорожнє покриття.

Провал на перетині вулиць Горлівської та Архітектора Вербицького

Фахівці "Київводоканалу" почали досліджувати ступінь ушкодження обох колекторів. На час ремонтних робіт аварійна ділянка колектора, над якою утворився провал, працювати не може і тут було налагоджено зовнішнє перекачування вмісту додаткового колектора до магістрального, Новодарницького.

На місці встановлено насос, який качає нечистоти трубою на ділянці в кілька десятків метрів.

Нечистоти перекачують по землі/ Фото: Леся Падалка

Центральний каналізаційний Новодарницький колектор був збудований понад 50 років тому і його планували капітально відремонтувати ще 2017 року, проте з того часу конструкції так і не замінили.

В 2017 році роботи не стартували через аварію — тоді провалилася ділянка дороги над колектором по вулиці Тростянецькій. Потім кілька років колектор стояв відкритий одразу в кількох місцях на вулиці Горлівській.

У жовтні 2020 року під час робіт "Київводоканалу" сталася ще одна аварійна ситуація, яка забрала життя одного із працівників КП. Тоді у колекторі стався вибух.

У колекторі стався вибух

Проте навіть після цього Новодарницький колектор так і не відремонтували, а асфальтне покриття у різних частинах Дарниці все частіше почало провалюватися та просідати.

Важливо розуміти, що колектор був побудований далекого 1972 року і вже давно вимагає заміни старих конструкцій, які міська влада ігнорує і проводити, мабуть, не збирається.

Стан колектора на Харківському шосе/Фото: Леся Падалка

Фото: Леся Падалка, Лівій Берег — LB.UA.

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