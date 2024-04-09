Біля київського вокзалу провалився асфальт прямо серед дороги: обмежено рух транспорту (карта)
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Громадський транспорт працює у звичайному режимі
У Києві на вулиці Привокзальній посеред дороги провалився асфальт. Причиною стало пошкодження ділянки Новодарницького колектора.
Внаслідок цього, рух приватного транспорту по вулиці зі боку Харківського шосе до Бориспільської — обмежено. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
Враховуйте цю інформацію при плануванні маршруту та часу. Громадський транспорт курсує за розкладом.
Водіїв просять бути уважними та слідувати вказівкам дорожніх знаків.
Нагадуємо, нещодавно на бульварі Верховної Ради, 7-А, у Дніпровському районі сталась аварія на водопроводі діаметром 600 мм. Витік води стався на проїжджу частину.
Через прорив труби утворилася величезна вирва. У мережі показали фото.
Ще одна аварія сталася в районі станції метро Арсенальна. Там прорвало водопровідну трубу. Внаслідок прориву, утворилася дуже серйозна калюжа, через яку доводиться перепливати автівкам.
Раніше "Телеграф" писав, у Києві на Дарницькому мосту з'явилися свіженькі ями. Нові вибоїни утворилися у бік лівого берега посеред дороги на вже "латаній" ділянці.