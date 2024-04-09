Біля київського вокзалу провалився асфальт прямо серед дороги: обмежено рух транспорту (карта)

Громадський транспорт працює у звичайному режимі

У Києві на вулиці Привокзальній посеред дороги провалився асфальт. Причиною стало пошкодження ділянки Новодарницького колектора.

Внаслідок цього, рух приватного транспорту по вулиці зі боку Харківського шосе до Бориспільської — обмежено. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Враховуйте цю інформацію при плануванні маршруту та часу. Громадський транспорт курсує за розкладом.

Місце аварії загороджено

Водіїв просять бути уважними та слідувати вказівкам дорожніх знаків.

Обмеження руху на початку вулиці Привокзальна

Нагадуємо, нещодавно на бульварі Верховної Ради, 7-А, у Дніпровському районі сталась аварія на водопроводі діаметром 600 мм. Витік води стався на проїжджу частину.

Через прорив труби утворилася величезна вирва. У мережі показали фото.

Ще одна аварія сталася в районі станції метро Арсенальна. Там прорвало водопровідну трубу. Внаслідок прориву, утворилася дуже серйозна калюжа, через яку доводиться перепливати автівкам.

Раніше "Телеграф" писав, у Києві на Дарницькому мосту з'явилися свіженькі ями. Нові вибоїни утворилися у бік лівого берега посеред дороги на вже "латаній" ділянці.