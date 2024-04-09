Вбивство підлітка на київському фунікулері: підозрюваний розповів, чи визнає провину

Чоловікові вже найближчим часом оберуть запобіжний захід

Підозрюваний в умисному вбивстві 16-річного підлітка на станції київського фунікулера перебуває під вартою у слідчому ізоляторі. Зловмисника було оперативно затримано, але свою провину він так і не визнав.

За результатами експертизи стало відомо, що у момент нападу на школяра чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Про це повідомили у прес-службі ДБР.

Так, зловмиснику оголошено підозру у скоєнні навмисного вбивства. Він перебуває в СІЗО і сьогодні йому буде обрано запобіжний захід. Наголошується, що слідчі просять обрати фігуранту запобіжний захід — утримання під вартою без права внесення застави. Відомо, що засідання відбуватиметься у закритому режимі.

У ГБР також наголосили, що обвинувачений не визнає своєї провини — він послався на 63 статтю Конституції України, згідно з якою особа не несе відповідальності за відмову давати свідчення чи пояснення щодо себе.

"Підозрюваний відсторонений від виконання своїх обов’язків в правоохоронному органі (УДО), сьогодні йому обиратимуть запобіжний захід. Наразі він перебуває в СІЗО. При цьому Управління державної охорони та його керівництво максимально співпрацює зі слідством", – зазначила Радниця з комунікацій ДБР.

Також, за її словами, експертиза підтвердила, що під час трагедії чоловік був у стані алкогольного сп’яніння. "Те що він був на підпитку встановила експертиза. 1,2 проміле алкоголю в крові", – підкреслила Тетяна Сапьян.

Як вже повідомляв Офіс Генерального прокурора, затриманому повідомлено про підозру в умисному вбивстві. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо, увечері в неділю, 7 квітня, на Михайлівській площі під час підйому у вагоні київського фунікулера між 30-річним чоловіком та 16-річним підлітком спалахнув слівний конфлікт. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння і поводився агресивно. Він почав чіплятися до підлітків із питаннями про те, чи готові вони захищати Батьківщину.

Після виходу з вагона фунікулера на верхній станції, чоловік накинувся на підлітка і штовхнув його на сходах. При цьому зловмисник сам втратив рівновагу та впав на хлопця, внаслідок чого останній під час падіння розбив головою скло вікна та отримав глибокі порізи шиї. У хлопця виявилася пошкоджена сонна артерія і почалася сильна кровотеча.

Після травми Максим стік кров’ю і помер до приїзду швидкої медичної допомоги.

Підліток стік кров’ю

Як виявилося, напав на підлітка Косов Артем Володимирович 1994 року народження, який працював майстром-сержантом Управління державної охорони України. Його було оперативно затримано — жодного опору чоловік не чинив.

У пресслужбі Управління державної охорони України підтвердили, що зловмисник справді був співробітником УДО і перебуває наразі в СІЗО.

Також у відомстві заявили, що вони співпрацюють зі слідством і не виправдовують дії свого колишнього співробітника — військовослужбовця.

Вбитий хлопець – неповнолітній Матерухін Максим Олександрович 2007 року народження – навчався у 10 класі столичної школи ЗОШ №36. Хлопець займався спортом та бів вихованцем СДЮСШ з футболу "Зміна".

Підлітку було 16 років

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