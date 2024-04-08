На Київщині вперше помітили великого хижого звіра: що про нього відомо (фото)

Ці тварини вважаються падальниками та постійно розширюють ареал свого проживання

На території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника був помічений новий для Полісся вид великих хижих ссавців — шакал. Тварина була виявлена на околицях Луб’янки на Київщині.

Варто зазначити, що шакали є представниками роду вовків. Докладніше про зустріч із хижаком розповіли на офіційній сторінці Чорнобильського заповідника у Фейсбук.

Так, на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника вперше було помічено великого хижака — шакала. Цей ссавець відноситься до сімейства псових і є представником роду вовків.

Шакали — падальники, які активно адаптуються до антропогенного ландшафту. Саме завдяки цьому на початку ХХІ століття вони значно розширили ареал свого проживання аж до зони відчуження.

Сліди шакала у Чорнобилі

Цікаво, що сліди шакала й раніше були помічені у Чорнобилі, а днями фахівцям удалося зустріти й самого хижака. За загальним виглядом шакал дуже схожий на сильно зменшеного вовка, проте череп у нього не такий масивний, а морда гостріша. Хвіст волохатий і здається дуже товстим, завжди опущений вниз, як у вовка, проте на відміну від вовчого хвіст шакала коротше. Самки трохи менше самців.

Звичайний шакал — майже всеїдна тварина, що харчується різноманітною тваринною та рослинною їжею. Годується переважно у темну пору доби. Істотне, але не головне значення в раціоні має падаль.

Шакали схожі на "зменшених" вовків

Звичайний шакал полює на найрізноманітніших дрібних ссавців та птахів (включаючи зайчат), а також ящірок, змій, жаб, равликів; поїдає багато комах, включаючи личинок — жуків, коників, сарану і т. д., а також павукоподібних. Основне значення у раціоні займають гризуни та птиці.

Шакали люблять блукати біля водоймищ, де ловлять рибу (за один присід звичайний шакал може з’їсти до 2,5 кг риби) і полюють на водоплавних птахів. Також шакал може під’їдати мертву рибу.

"Цікаво, як з часом поведеться популяція цього хижака (якщо він зуміє закріпитися і розмножитися на заповідній території)? Кому стане конкурентом чи загрозою? Цей новий гість — тимчасовий чи вже назавжди? Поки невідомо", — зазначили в заповіднику.

Шакала помітили на околицях Луб’янки на Київщині

Варто зазначити, що Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник – це природоохоронна територія, розташована в межах Іванківського та Поліського районів Київської області у Зоні відчуження Чорнобильської АЕС.

Утворено його було за Указом Президента України від 26 квітня 2016 року в межах зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення.

Площа Заповідника становить 226 964,7 га – це найбільша одиниця природно-заповідного фонду на території України.

Сліди шакала у Чорнобилі

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