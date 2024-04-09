В Киева целый район может уйти под землю: на асфальте появились огромные провалы (фото)

На месте происшествия работают специалисты

Во вторник, 9 апреля, в Дарницком районе столицы провалилась часть автомобильной дороги на улице Привокзальной. Причиной произошедшего стала авария канализационного коллектора, который был построен более 50 лет назад.

На месте работали специалисты "Киевводоканала", которые оперативно приступили к устранения аварии. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Так, на улице Привокзальной, 8 прямо посреди дороги провалилось асфальтное покрытие. Из-за этого движение частного транспорта ограничено со стороны Харьковского шоссе в направлении улицы Бориспольской.

Движение ограничено в направлении улицы Бориспольской

К счастью, никто не пострадал, а сама авария оказалась не критичной — течение стоков можно переключить на дублирующую нитку коллектора, чтобы отремонтировать главную. Этим и занимались специалисты "Киевводоканала". На месте были установлены ограничительные заграждения.

Отмечается, что переключение не будет влиять на водоснабжение и водоотведение.

Провал асфальта на улице Привокзальной, 8

Стоит отметить, что это уже вторая масштабная авария на Новодарницком коллекторе, произошедшая за последние две недели. Предыдущий провал асфальта на проезжей части произошел 1 апреля на пересечении улиц Горловской и Архитектора Вербицкого.

Авария произошла на месте узлового соединения магистрального Новодарницкого коллектора и дополнительного, который обслуживает несколько микрорайонов Харьковского массива. Меньший коллектор под воздействием коррозии получил повреждения, и в стоки попадали песок и грунты. Из-за вымывания грунтов над трубой образовалась полость и, как следствие, провалилось дорожное покрытие.

Провал на пересечении улиц Горловской и Архитектора Вербицкого

Специалисты "Киевводоканала" начали исследовать степень повреждения обоих коллекторов. На время ремонтных работ аварийный участок коллектора, над которым образовался провал, работать не может и здесь была налажена внешняя перекачка содержимого дополнительного коллектора в магистральный, Новодарницкий.

На месте установлен насос, который качает нечистоты по трубе на участке в несколько десятков метров.

Нечистоты перекачивают по земле/ Фото: Леся Падалка

Центральный канализационный Новодарницкий коллектор был построенный более 50 лет назад и его планировали капитально отремонтировать еще в 2017-м году, однако с тех пор конструкции так и не заменяли.

В 2017 году работы не стартовали из-за аварии — тогда провалился участок дороги над коллектором по улице Тростянецкой. Затем несколько лет коллектор стоял открытый сразу в нескольких местах по улице Горловской.

В октябре 2020 года во время работ "Киевводоканала" произошла еще одна аварийная ситуация, которая унесла жизнь одного из работников КП. Тогда в коллекторе произошел взрыв.

В коллекторе произошел взрыв

Однако даже после этого Новодарницкий коллектор так и не отремонтировали, а асфальтное покрытие в разных частях Дарницы все чаще начало проваливаться и проседать.

Важно понимать, что коллектор был построен в далеком 1972 году и уже давно требует замены старых конструкций, которое городские власти игнорируют и проводить, по всей видимости, не собираются.

Состояние коллектора на Харьковском шоссе/Фото: Леся Падалка

Фото: Леся Падалка, Лівий Берег — LB.UA.

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