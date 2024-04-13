В Киеве из-за рекордно жаркого апреля расцвела сирень: эксклюзивные фото

Подобная картина для раннего апреля не типична

В этом году апрель в Украине принес с собой необычайно теплую погоду. Из-за этого в начале месяца в Киеве расцвела сирень.

Соответствующие фото сделал корреспондент "Телеграфа". Стоит отметить, что настолько раннее цветение этого растения в украинской столице крайне нехарактерно.

Обычно сирень в Украине цветет в мае, однако это во много зависит от погодных условий. Если весна холодная, то это и вовсе может произойти в конце мая или даже в начале июня.

В южных областях страны весна обычно теплее, а потому и цветение сирени можно периодически увидеть даже в конце апреля.

Стоит отметить, что по данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, 10 апреля для Киева был зафиксирован температурный рекорд. В этот день столбики термометра поднялись до +26 градусов, что на 1,9 градуса превысило предыдущий рекорд, который был зафиксирован еще в 1973 году. Также была зафиксирована наиболее высокая среднесуточная температура за все время наблюдений в 20,6 градуса, что превысило рекорд 2016 года на 2,9 градуса и климатическую норму на 12,1 градуса.

Что касается 13 апреля, то рекордно высокая температура для Киева была зафиксирована в 1972 году, когда она составила +25,6 градуса, а рекордно низкие -4,7 градуса наблюдались в 1923 году.

Как сообщалось ранее, несмотря на жаркое начало апреля, со средины месяца ожидается похолодание. Это связано с потоками холодного воздуха, которые придут из Скандинавии.