Залишки соснового бору у Києві планують оголосити пам'яткою природи: що це значить
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На території забороняються будь-які види рубки
У Київської міської ради з'явився проєкт рішення про оголошення ботанічною пам'яткою природи місцевого значення "Залишки соснового бору". Цей природний об'єкт розташований у Дніпровському районі столиці.
Про це йдеться на офіційному сайті міськради. "Залишки соснового бору" – це група з 29 сосен звичайних, вік яких сягає 100-250 років.
Цінні екземпляри ростуть у межах Воскресенського житлового масиву, а саме на схід від Воскресенського проспекту та на північ від проспекту Алішера Навої до вулиці Петра Запорожця.
Згідно з проєктом рішення, "Залишки соснового бору" не будуть вилучатися з користування землекористувачів. Натомість оголошення їх пам'яткою природи місцевого значення передбачає:
- Захист дерев від вирубки та інших видів пошкодження.
- Заборону на будь-яку господарську діяльність, що може негативно вплинути на стан пам'ятки природи.
- Проведення регулярних наукових досліджень та моніторингу стану дерев.
- Створення інформаційних табличок та стендів, що знайомлять киян пам'яткою природи.
"Землекористувачем земельної ділянки, на якій зростають природні об’єкти, та балансоутримувачем дерев є Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва", Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації. Прийняття даного рішення забезпечить належні умови для збереження у природному стані цінного екземпляру рослинного світу столиці та проведення подальших наукових досліджень", — зазначається у проєкті рішення.
Також підкреслюється, що на території пам'яток природи суворо забороняється будь-яка діяльність, що може призвести до їх знищення, погіршення стану або зміни їх природного вигляду. Зокрема, забороняються суцільні, поступові, лісовідновні та прохідні рубки, видалення захаращеності.
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