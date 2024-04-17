Залишки соснового бору у Києві планують оголосити пам'яткою природи: що це значить

На території забороняються будь-які види рубки

У Київської міської ради з'явився проєкт рішення про оголошення ботанічною пам'яткою природи місцевого значення "Залишки соснового бору". Цей природний об'єкт розташований у Дніпровському районі столиці.

Про це йдеться на офіційному сайті міськради. "Залишки соснового бору" – це група з 29 сосен звичайних, вік яких сягає 100-250 років.

Цінні екземпляри ростуть у межах Воскресенського житлового масиву, а саме на схід від Воскресенського проспекту та на північ від проспекту Алішера Навої до вулиці Петра Запорожця.

Сосна поруч з будинком № 16б (Воскресенський проспект). Вік дерева — понад 130 років

Згідно з проєктом рішення, "Залишки соснового бору" не будуть вилучатися з користування землекористувачів. Натомість оголошення їх пам'яткою природи місцевого значення передбачає:

Захист дерев від вирубки та інших видів пошкодження.

Заборону на будь-яку господарську діяльність, що може негативно вплинути на стан пам'ятки природи.

Проведення регулярних наукових досліджень та моніторингу стану дерев.

Створення інформаційних табличок та стендів, що знайомлять киян пам'яткою природи.

Сосна поряд з будинком № 16в на Воскресенському проспекті. Вік дерева – понад 170 років

"Землекористувачем земельної ділянки, на якій зростають природні об’єкти, та балансоутримувачем дерев є Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва", Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації. Прийняття даного рішення забезпечить належні умови для збереження у природному стані цінного екземпляру рослинного світу столиці та проведення подальших наукових досліджень", — зазначається у проєкті рішення.

Ділянка ботанічної пам'ятки на карті

Також підкреслюється, що на території пам'яток природи суворо забороняється будь-яка діяльність, що може призвести до їх знищення, погіршення стану або зміни їх природного вигляду. Зокрема, забороняються суцільні, поступові, лісовідновні та прохідні рубки, видалення захаращеності.

Дві сосни близнюки зростають поруч з будинком № 8б по вулиці Петра Запорожця, вік — понад 140 років.

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