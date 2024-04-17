Минкульт не против демонтажа "Арки дружбы народов": монумент потерял статус памятки

Монумент отождествляется с советским режимом

"Арка дружбы народов" в Киеве потеряла статус памятника истории по решению Министерства культуры. Теперь она подлежит демонтажу.

Об этом говорится в заявлении министерства. Решение о лишении статуса основывается на выводах Экспертной комиссии Украинского института национальной памяти.

"Министерство культуры и информационной политики своим приказом признало не подлежащим внесению в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, бывший объект культурного наследия — Монумент на ознаменование воссоединения Украины с россией, расположенный в Киеве в Крещатом парке. Этим решением монумент потерял статус памятника истории и может быть демонтирован", — отмечается в сообщении.

В заявлении подчеркивают, что "Арка дружбы народов" установленная в 1982 году по случаю 60-летия образования СССР и 65-летия Октябрьского переворота 1917 года, принадлежит к символике российской имперской политики и подлежит полному демонтажу. Несмотря на переименование Киеврадой в "Арку Свободы украинского народа", монумент представляет исключительно советские идеологемы и коннотации, а значит, представляет угрозу национальной безопасности Украины.

Монумент является символом мифа о "братстве" двух народов, который не соответствует действительности. Этот миф используется российскими властями как повод для оправдания захватнической войны против Украины. Также он является частью пропаганды Кремля, направленной на то, чтобы убедить украинцев в их "исторической безгосударственности" и "искусственности" Украины как государства.

"В общественном сознании киевлян монумент отождествляется с советским режимом, неслучайно жители столицы называют его "игом". Избавляясь от монументального "ига", мы освобождаемся от остатков советской диктатуры и российского имперского влияния", — подытожил и.о. Министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

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