У Києві після гучного скандалу в ресторані звільнили працівника Департаменту стратрозслідувань Нацполіції

Керівництво МВС швидко відреагувало

Співробітника департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Віталія Манасяна звільнили після скандалу в столичному ресторані Good Wine. За даними очевидців, поліцейський зайняв чужий столик та грубо спілкувався з персоналом. Про це на своїй сторінці у Fecebook повідомив Український бізнесмен Максим Шкіль. За його словами інцидент стався у неділю, 21 квітня, о 9:30 ранку.

Шкіль розповів, що заздалегідь замовив столик. За його словами, коли він прийшов до закладу, адміністратори повідомили, що місце зайняв інший чоловік, на що вони у відповідь матом почули: "вы две дуры, здесь сидеть буду я".

"Після чого відвідувач резерв відкинув і сів за стіл. Після того як з даним "гостем" ресторану переговорили, він почав розповідати, що не встане і окреслив перспективу, що зі мною буде. Коли люди за сусіднім столом почали критично обговорювати поведінку цього відвідувача, дівчина, яка сиділа з ним каже — "вы даже не представляете, кто мы", — написав підприємець.

Він повідомив, що цим чоловіком виявився працівник Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Віталій Манасян. За словами Шкіля, працівник поліції їздить на Ауді RS 6 та снідає в Гудвайні. Пізніше підприємець повідомив про звільнення Манасяна.

"Друзі, спільно черговий раз сьогодні підтвердили, що разом ми сила. Отримав чисельні повідомлення з характеристикою героя дня Віталія Манасяна, всі виключно негативні, з прикладами, які свідчать про системність такої зухвалої поведінки", – зазначив він.

Шкіль подякував керівництву Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції України за швидку реакцію. За його словами, це свідчить про те, що така поведінка є недопустима і не може кидати тінь на високе звання поліцейського, серед яких багато порядних і відданих професії людей.

"Сподіваюсь, що сьогоднішнє звільнення додасть Віталію трохи ввічливості і скромності та стане прикладом для багатьох таких "Віталіїв", як буває в житті", – написав він.

Своєю чергою у Нацполіції підтвердили, що це дійсно був їхній співробітник, пише "Українська правда". Працівники відомства вивчили допис у соцмережах, поспілкувалися з адміністрацією закладу та свідками, після чого погодили з головою Нацполіції Іваном Вигівським звільнення оперуповноваженого.

Керівник Департаменту стратегічних розслідувань Андрій Рубель зазначив, що співробітникам, які ганебною поведінкою паплюжать честь та високе звання офіцера, порушують етичні правила поведінки – не місце в поліції.

Нагадаємо, на час перевірки обставин, оприлюднених журналістами "Слідство-інфо", голова Служби безпеки України усунув керівника департаменту кібербезпеки Іллю Вітюка. Якийсь час він проходитиме службу в бойовому підрозділі.