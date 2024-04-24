Охочих величезна черга, але…: у мережі поскаржилися на несподівану проблему столичних ТЦК

ТЦК приймає людей лише кілька годин на добу

Попри те, що новий закон про мобілізацію в Україні ще не набув чинності, ТЦК уже почав збиратися довгі черги. Через що оновити дані встигають далеко не всі, а деяким чоловікам доводиться приходити кілька разів.

Інформацією про це поділилася мати одного з військовозобов’язаних Юлія Бартле у Facebook. За її словами, у чергах там уже кілька днів стоїть до сотні людей, але через короткий робочий день потрапити на прийом встигають далеко не всі.

"9.30 прийом у військкоматі, який має бути з 9.00 до 13.00, досі не почався. Потрапити сьогодні у військомат зможе не більше 10-20 людей. Вчора пройшло 24 людини, позавчора 10. В черзі біля ста, і люди приходять. Тобто закон прийняли, люди хочуть оновити дані, а зробити не можуть.", — написала вона.

За словами жінки, її молодшому синові необхідно оновити документи, але він не зміг туди потрапити через чергу з третьої спроби. Чергу вони займали близько 6:20 ранку, але якщо в них ще раз нічого не вийде, доведеться приходити ще раніше.

У коментарях автор посту повідомила, що йдеться про Солом’янський ТЦК Києва та запросила туди журналістів, щоб ті розповіли про існуючу проблему.

Як повідомлялося раніше, у четвер, 11 квітня, Верховна Рада проголосувала за ухвалення в цілому закону про мобілізацію №10449. Рішення підтримали 283 народні депутати.