Желающих огромная очередь, но…: в сети пожаловались на неожиданную проблему столичных ТЦК

ТЦК принимает людей лишь несколько часов в сутки

Несмотря на то, что новый закон о мобилизации в Украине еще не вступил в силу, у ТЦК уже начали собираться длинные очереди. Из-за чего обновить данные успевают далеко не все, а некоторым мужчинам приходится приходить по несколько раз.

Информацией об этом поделилась мать одного из военнообязанных Юлия Бартле в Facebook. По ее словам, в очередях там уже несколько дней стоит до сотни людей, но из-за короткого рабочего дня попасть на прием успевают далеко не все.

"9:30 прием в военкомате, который должен быть с 9:00 до 13:00, до сих пор не начался. Попасть сегодня в военкомат сможет не больше 10-20 человек. Вчера прошли 24 человека, позавчера 10. В очереди около ста, и люди приходят. То есть, закон приняли, люди хотят обновить данные, а сделать не могут", — написала она.

По словам женщины, ее младшему сыну необходимо обновить документы, но он не смог туда попасть из-за очереди с третьей попытки. Очередь они занимали около 6:20 утра, но если у них еще раз ничего не получится, то придется приходить еще раньше.

В комментариях автор поста сообщила, что речь идет о Соломенском ТЦК Киева и пригласила туда журналистов, чтобы те рассказали о существующей проблеме.

Как сообщалось ранее, в четверг, 11 апреля, Верховная Рада проголосовала за принятие в целом закона о мобилизации №10449. Решение поддержали 283 народных депутата.