Вода стоїть усюди: який зараз вид має Гідропарк у Києві (фото, відео)

Деякі ділянки залило майже в коліно

Рівень Дніпра в межах Києва продовжує підійматися. Минулої доби вода дісталася до позначки 644 см над "0" поста.

Наразі висока вода в Гідропарку. Журналіст "Телеграфа" побував там та зробив декілька фото.

Так у воді опинилися дитячі майданчики. Підійти до них нереально.

Підтопило і зони відпочинку. На фото величезна калюжа посеред літнього майданчика.

Залило всі понижені ділянки парку. На деяких майже у коліно стоїть вода.

З доріжок вода трішки зійшла, давши можливість пройти. Але на деяких ділянках все ще є калюжі.

Зазначимо, підйом рівня води у Дніпрі відбувається внаслідок збільшення скидів води з Київського водосховища, у зв’язку з проходженням весняного водопілля.

Нагадуємо, у Києві та області оголошено І (жовтий) рівень небезпеки. Все через ризики підтоплення великих ділянок.

Проте місцева влада запевняє, що наразі водопілля Києву загрози не несе. Аварійних підтоплень по місту не зафіксовано, а житлові масиви та промислові об’єкти міста поза небезпекою.

Раніше "Телеграф" писав, що дощі поки що не покидають Київ. Найближчими днями денна температура буде тільки підвищуватись, але очікуються грози та сильні пориви вітру.