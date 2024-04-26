Кличко розповів про подробиці евакуації лікарень, а голова КМВА заявляє, що реальної загрози немає (відео)

Закиди КДБ Білорусі не більше, ніж провокація

Мер столиці Віталій Кличко розповів деталі евакуації з двох лікарень, що розпочалася після погроз голови білоруського КДБ Івана Тертеля, який заявив, що у зазначених лікувальних закладах, Україна нібито переховує терористів-диверсантів.

Подробицями Кличко поділився у своєму Telegram. Мер Києва зазначив, що медики діють злагоджено, евакуація триває.

"Робимо все, щоб убезпечити дітей, їх батьків, дорослих пацієнтів та персонал від можливої атаки на ці медзаклади, про яку заявив агресор", — написав Кличко.

За словами Кличка, звинувачення КДБ Білорусі у тому, що Україна нібито переховує у лікарнях терористів — не більше, ніж провокація. Це робиться для того, аби виправдати ракетні удари по цивільній інфраструктурі України, зокрема по лікарням.

"Ми повинні і робимо зараз все можливе для того, щоб перевести пацієнтів та медиків в інші медичні заклади міста. Це непростий, складний процес, але ризикувати життям людей ми не можемо", — мовив Кличко у своєму зверненні.

Разом з тим, у Київській міській військовій адміністрації заявили про те, що поширене у мережі відео не більше, ніж "ворожі ІПСО, які спрямовані аби посіяти паніку і дестабілізувати ситуацію в нашій країні".

"Наприклад, сьогодні мешканців столиці сколихнула новина про нібито наміри РФ здійснити ракетний удар по двох Київських лікарнях, одна з яких дитяча! Наразі немає жодного підтвердження, яке б свідчило, що Росія насправді збирається завдати таких ударів", — йдеться в повідомленні КМВА.

Втім, зазначають, що життя та здоров’я людей – це найвища цінність. А тому, з міркувань безпеки, було прийнято рішення про евакуацію двох лікарень, одна з яких дитяча, розташованих на вулиці Богатирській.

"В умовах постійних ракетних ударів ми не можемо ризикувати. А батьки дітлахів мають бути спокійні і впевнені в безпеці своєї малечі. Разом з тим, я ще раз підкреслюю, що жодної інформації, яка б говорила про наявність реальної загрози наразі немає", — написав Сергій Попко, начальник КМВА.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Олександр Лукашенко змінив військову доктрину. Самопроголошений президент РБ неодноразово заявляв, що Білорусь готується до війни, а тепер офіційно закріпив цю можливість у документі.