СБУ відповіла силовикам Лукашенка щодо "терористів" у лікарнях Києва

Українські спецслужби порадили владі Білорусі не лякати українців, а переживати про свою репутацію

У Службі безпеки України відреагували на заяву керівника комітету державної безпеки Білорусі Івана Тертеля про "терористів" у лікарнях Києва. За їхніми словами, це чергове ІПСО, яке працює на руку росіянам.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ. Водночас влада Києва продовжує евакуювати пацієнтів у безпечні місця, щоб убезпечити від ймовірного удару росіян.

У відомстві нагадали, що війна з російськими загарбниками в Україні триває третій рік. І всі українці розуміють, що важливо дотримуватись правил безпеки, тому спеціальні служби та представники місцевої влади оперативно реагують на будь-яку загрозу.

"Наразі вживаються всі необхідні заходи, щоб нівелювати якісь негативні наслідки навіть теоретичної загрози", — повідомили в СБУ.

У відомстві також наголосили, що люди, які захищають Україну від окупантів, не терористи, а герої. А справжні терористи перебувають у Кремлі, але неодмінно отримають справедливе покарання за всі свої злочини.

"СБУ закликає сприймати будь-які заяви представників білоруської влади з приводу міфічних терористів, які нібито перебувають в українських лікарнях, як прояв інформаційно-психологічних спецоперацій, які грають на руку Росії. Білоруській владі потрібно не лякати українців псевдозаявами, а думати про те, як не опинитися на них. Гаазі поруч із кремлівським диктатором", — сказали в СБУ.

Нагадаємо, що голова КДБ Іван Тертель фактично анонсував удари по лікарнях Києва. На засіданні Всебілоруських народних зборів він заявив, що у столичних лікарнях "терористи ховаються за спинами дітей". Влада столиці негайно взялася за евакуацію пацієнтів із двох медустанов, на які націлився ворог. За словами мера столиці Віталія Кличка, дітей та дорослих пацієнтів намагаються максимально убезпечити. Заяви про "терористів" у КМВА назвали звичайною провокацією, але з огляду на попередні удари окупантів по лікарнях, школах та інших закладах ризикувати життям пацієнтів ніхто не буде.

Також "Телеграф" розповідав про те, що в Білорусі заявили про нібито підготовку удару БПЛА з Європи. Іван Тертель навіть назвав країну, в якій, за його словами, планують атаку.