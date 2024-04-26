Кличко рассказал о подробностях эвакуации больниц, а глава КГВА заявляет, что реальной угрозы нет (видео)

Вбросы КГБ Беларуси не больше, чем провокация

Мэр столицы Виталий Кличко рассказал детали эвакуации из двух больниц, которая началась после угроз главы белорусского КГБ Ивана Тертеля, который заявил, что в указанных лечебных учреждениях Украина якобы скрывает террористов-диверсантов.

Подробностями Кличко поделился в своем Telegram. Мэр Киева отметил, что медики действуют слаженно, эвакуация продолжается.

"Делаем все, чтобы обезопасить детей, их родителей, взрослых пациентов и персонал от возможной атаки на эти медучреждения, о которых заявил агрессор", — написал Кличко.

По словам Кличко, обвинение КГБ Беларуси в том, что Украина якобы скрывает в больницах террористов — не больше, чем провокации. Это делается для того, чтобы оправдать ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины, в частности, по больницам.

"Мы должны и делаем сейчас все возможное для того, чтобы перевести пациентов и медиков в другие медицинские учреждения города. Это непростой, сложный процесс, но рисковать жизнью людей мы не можем", — сказал Кличко в своем обращении.

Вместе с тем, в Киевской городской военной администрации заявили о том, что распространенное в сети видео не больше, чем "враждебные ИПСО, которые направлены на то, чтобы посеять панику и дестабилизировать ситуацию в нашей стране".

"Например, сегодня жителей столицы всколыхнула новость о якобы намерениях РФ осуществить ракетный удар по двум Киевским больницам, одна из которых детская! Пока нет ни одного подтверждения, свидетельствующего, что Россия действительно собирается нанести такие удары", — говорится в сообщении КГВА.

Впрочем, отмечают, что жизнь и здоровье людей – самая высокая ценность. Поэтому, по соображениям безопасности, было принято решение об эвакуации двух больниц, одна из которых детская, расположенных на улице Богатырской.

"В условиях постоянных ракетных ударов мы не можем рисковать. А родители детей должны быть спокойны и уверены в безопасности своих малышей. Вместе с тем, я еще раз подчеркиваю, что никакой информации, которая бы говорила о наличии реальной угрозы, пока нет", — написал Сергей Попко, начальник КГВА.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что Александр Лукашенко изменил военную доктрину. Самопровозглашенный президент РБ неоднократно заявлял, что Беларусь готовится к войне, а теперь официально закрепил эту возможность в документе.