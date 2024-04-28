"НБУ буде жорсткішим": яким буде курс долара в Україні на Великдень

Перед святами, як правило, люди більше витрачають коштів на покупки або обмінюють валюту

Українці вже скоро відзначатимуть велике церковне свято - Великдень. Традиційно під час свят попит на валюту перевищує пропозицію міжбанку, а це загрожує курсовими коливаннями.

Експерт Андрій Шевчишин зробив прогноз щодо курсу долара в Україні на період свят. Він пояснив, що перед святами, як правило, люди більше витрачають коштів на покупки або обмінюють валюту. Також на підвищення долара впливають інші чинники.

"Яскравий приклад, коли напередодні нового року були високі виплати населенню, премії, зарплати та інше. Ці кошти частково йдуть на купівлю долара, адже немає такої необхідності тримати гривню на рахунках", - зазначив експерт.

Він наголосив, що попит на валюту перевищує пропозицію на міжбанку, тобто населення та бізнес купують долар частіше, а продають менше. У відповідь Нацбанк веде регулювання цієї ситуації на ринку через керовану гнучкість. За словами Шевчишина, курс долара рухається до 40 гривень, тому НБУ жорсткіше обмежуватиме попит.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерт розповів, що буде з курсом валют у травні.