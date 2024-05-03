Вбивство хлопця у столичному фунікулері: адвокат підозрюваного подав нове клопотання, рідні б’ють на сполох

Вбитому було всього 16 років

Адвокат підозрюваного у вбивстві підлітка Максима Матерухіна, яке сталося 7 квітня у київському фунікулері, подав клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави. Якщо рішення суду буде позитивним, підозрюваного у вбивстві, Артема Косова, можуть випустити після сплати певної суми.

Про це розповів дядько загиблого хлопця Євгеній Клібановський, повідомляє РБК-Україна. Судове слухання має відбутися 9 травня.

"9 травня об 11.15 Київський апеляційний суд розгляне скаргу сторони захисту на Ухвалу Печерського районного суду Києва про обрання підозрюваному Косову запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", — сказав Клібановський.

За словами дядька вбитого хлопця, у родини є підозри, що судове засідання було спеціально призначене на 9 травня. Зробили це нібито для того, щоб якомога менше людей були присутні під час засідання або під стінами суду.

"У цей день багато людей і представників ЗМІ їдуть з міста і не зможуть бути присутніми на суді", — вважає Клібановський.

Родич загиблого Максима звернувся до громадськості та представників ЗМІ з проханням прибути на засідання та підтримати розголос справи.

"Просимо всіх небайдужих в цей день прийти до стін суду. Запрошуємо ЗМІ для висвітлення перебігу судового засідання та інформування суспільства про хід розслідування справи. Вбивця не має право ні на яке помилування. Тільки — довічне", — заявив родич загиблого хлопця.

Нагадаємо, 7 квітня у столичному фунікулері було вбито 16-річного Максима Матерухіна. За свідченнями свідків, конфлікт розпочав експрацівник Управління держохорони України Артем Косов, який був напідпитку та поводився неадекватно. Чоловік штовхнув підлітка до вікна й сам впав на нього. Хлопець головою розбив вікно, а уламок скла перерізав йому сонну артерію. Максим помер від втрати крові ще до приїзду швидкої допомоги.

Нині підозрюваний знаходиться у СІЗО. За попереднім рішенням Печерського райсуду Києва він має знаходитися там до 5 червня. Йому загрожує від 7 до 15 років ув'язнення.

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